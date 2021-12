Takarították az utakat a hétvégén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gépei, folyamatosan sószórási munkákat is végeztek az országos hálózaton, így a megyénkre eső szakaszokon is – számolt be a társaság a honlapján.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az ónos esővel és a havazásban érintett megyékben az ünnepek alatt is 0–24 órában, 12 órás váltott műszakokban végezték a mérnökségein keresztül a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat, ahol lehetett, ott az előszórásról, vagyis preventív síkosságmentesítésről is gondoskodtak.

Előbb tájékozódjanak



A szakemberek azt kérik a közlekedőktől, hogy a következő napokban előforduló esővel, ónos esővel, havazással érintett megyékben fokozott óvatossággal és a téli közlekedésre felkészített járművekkel induljanak el az autósok.

Azt kérik továbbá, hogy főként a havazással, és az ónos esővel érintett területeken utazás előtt mindenképp tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi helyzetről, ez alapján tervezzék meg utazásukat, és a szükséges információk birtokában keljenek útra. Az aktuális útinformációkról az utinform.hu oldalon tájékozódhatnak.