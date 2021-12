Akár rutinos kutyatulajdonosként szeretnénk egy új kedvenccel bővíteni a családot, akár életünk első négylábúját szeretnénk hazavinni, az örökbefogadás napjainkban már egy természetes alternatíva. Az állatmenhelyek sajnos soha nem fogynak ki az utánpótlásból, így akármikor megtalálhatjuk a gazdikeresők között az új kutyánkat – azonban az elköteleződés előtt néhány szempontot mindenképpen figyelembe kell vennünk.

– Az első, amit örökbefogadás előtt át kell gondolnunk, hogy milyen mentalitású kutyát válasszunk, mi illik majd az életstílusunkhoz – mondta el lapunknak Rónaszéki Péter, a NyírVV Nonprofit Kft. állat­egészségügyi telepének vezetője.

– Például egy idősebb gazdijelöltnek nem javasoljuk, hogy nagyon fiatal vagy nagy mozgásigényű ebet válasszon, mert valószínűleg nem fog tudni lépést tartani az állat igényeivel. Ugyanez igaz fordítva is: egy fiatal, aktív életet élő érdeklődőnek sem ajánljuk, hogy egy játékkal nehezen motiválható, a mozgást nem kedvelő négylábút vigyen haza, mert kicsi rá az esély, hogy a mindennapok során összepasszoljanak.

Szívesen segítenek

– Fontos tényező az is, hogy kinti vagy benti tartásra szeretnénk kutyát – fűzte hozzá. – Nem csak az állat bundája befolyásolhatja, hogy lakásban vagy kertben tartva érzi-e jól magát. Gondoljunk csak a vizslára: bár rövid szőrű, és télen gondoskodnia kell a gazdájának arról, hogy legyen meleg menedéke, mégsem javasolnám csak benti tartásra, hiszen olyan nagy a mozgásigénye, hogy szenvedne, ha mindössze néhány négyzetméteren kellene töltenie a mindennapokat. Ezt a fajtát főleg vegyes, kinti-benti tartásra ajánlanám.

A telep vezetője arról is beszélt, hogy a leendő gazdinak arra is gondolnia kell, hogy milyen környezetbe viszi haza a négylábút – ebben azonban mindig segítenek, hiszen már ismerik, hogy melyik védencüknek milyen a természete. Így abban is tudnak tanácsot adni, hogy egy kisgyerekes családban melyik eb lehet könnyen elfogadó és barátságos természetű, vagy ha éppen egy másik kutya mellé vennék magukhoz, akkor abban, hogy melyik gazdikereső barátkozik szívesen a többi állattal.

– Arra is megvan a lehetőség, hogy a gazdijelölt magával hozza a telepünkre a már meglévő családi kedvencét, és együtt megnézzük, hogy mennyire jönnek ki jól az új választottal, mielőtt végleg hazavinnék azt – emelte ki. – Ez a módszer egy nagyon jó előrejelzést ad, azonban nem szabad elfelednünk, hogy otthon már teljesen más környezetben kell együtt élnie majd a kutyának: telepünkön a vendég eb is másképp viselkedik, hiszen épp idegen helyen jár, illetve az örökbefogadásra váró eb is, hiszen otthon érzi magát. Ha jól sikerült az első találkozás és úgy döntünk, hogy hazavisszük a második kutyát, akkor a későbbiekben figyeljünk oda a kialakult falkasorrendre, például az etetésnél, és így elkerülhetjük a kedvenceink közötti összetűzéseket.

Öreg és fiatal

Örökbefogadott állatnál azzal is számolunk kell, hogy nem csak néhány hónapos kölyköket találunk a gazdikeresők között: az egy-két éves, nagyon fiatal állatoktól kezdve a tízhez közelítő, idősödő ebekig bármilyen életkorúval találkozhatunk. Ilyenkor a választásnak mindig van egy érzelmi oldala is – hiszen soha nem kellemes érzés, ha mondjuk egy-két év után meg kell gyászolni a házikedvencet –, de érdemes esélyt adni az idősebb állatoknak is.

– A legtöbben minél fiatalabb kutyát keresnek, hogy az minél több időt tölthessen a családdal – mondta el Rónaszéki Péter. – Ennek ellenére – igaz, nem túl gyakran – olyan esetekkel is találkozunk, amikor valaki kifejezetten az idős kutyákat keresi, mert az a célja, hogy ha az állatnak gazda nélkül kellett leélnie élete legnagyobb részét, legalább az élete utolsó éveit megszépítse azzal, hogy hazaviszi magával egy szerető, gondoskodó családba.