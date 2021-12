Ötszáz csomaggal lepte meg a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület a Jósa András Kórház dolgozóit kedden reggel, a meglepetéscsomagokba finomságokat raktak bele: bejglit, édességeket – árulta el az egyesület elnöke Lakatos Tibor.

Forrás: Sipeki Péter

Mint ismert, a megyeszékhely vállalkozásait tömörítő szervezet szoros kapcsolatot ápol a megyei kórházzal, az elmúlt években folyamatosan támogatta a kórház különböző osztályait, pénzbeli adományokkal is, amelyből gépeket, orvosi eszközöket szerzett be az intézmény. Az ünnepek előtt most ismét azokra a kórházi dolgozókra gondoltak, akik a járvány miatt megfeszített munkát végeznek az osztályokon.