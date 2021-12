A Szegedi út közelében több állattartó telep is működik, van, ahol birkákat, másutt marhákat tartanak, de számos tanya is van, ahol a disznók mellett baromfikat is nevelnek.

Csonka Jenő a tulajdonosa annak a tanyának, amely mellett a szántóföldön haladva vette fel az ipari kamera a nagy testű fekete macskafélét, amiről mostanra kiderült, fekete párduc.

Both Zoltán vadállatbefogó szerint élve fogó ketreccel vagy altatólövedékkel lehet majd befogni az állatot, ahhoz azonban mindenféleképpen szem elé kell, hogy kerüljön. A szakember szerint az állat akár 40–50 kilométer távolságra is elcsatangolhatott az elmúlt egy hét alatt. Véleménye szerint illegális tartásból származhat, mert tudomása szerint Kiskunhalason környékén nem adtak ki veszélyes állattartásra engedélyt.



– Körülbelül ötven nagymacskánk van, ebből egy fekete párduc. A rendelkezésre álló információk alapján állítom, hogy fekete párduc kószál a Kiskunságban – jegyezte meg Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója. – Mindenképpen a nyomában kell járni, mert ahogy a medve, a párduc sem játék. Az ösztönlénynél az éhség felülírhatja a racionalitást. Vélhetően fél, nem csodálkoznék, ha behúzódna egy pajtába vagy istállóba.



A videó közzététele óta több bejelentés is érkezett a rendőrségre, azonban azok közül csak egyet lehetett a keresett állathoz kötni. A rendőrök a társszervekkel együtt a külterületen élőket folyamatosan tájékoztatják a vadállathoz kötődő információkról.