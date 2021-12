"Sok mindent el lehet beszélni, a hazát elmondani nem lehet. A haza az otthon, amely annyira fáj, mint amennyire vágyni vagyunk képesek..." – Tiszai Nagy Menyhért református lelkész gondolatait idézte és ezekkel a szavakkal leplezte le Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke a paposi református templom falán állított Trianoni emléktáblát pénteken. A megyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, ezek a gondolatok pontosan tükrözik azt az érzést, amit Trianon után a mai napig elszenved a magyarság, de igazán azok tudnak erről mesélni, akik nap mint nap átélik, mit jelent, ha valakit elszakít az anyaföldtől a történelmi sors.

– A határon túl élők pontosan érzik, mennyire fáj az otthon, a haza, és mit jelent számukra vágyakozni az anyaföld után. Számunkra is példaértékű, ahogyan a kin rekedt testvéreink megmaradtak magyarnak, megmaradtak örököseinknek, köszönhetően közös kultúránknak, anyanyelvünknek. Biztos vagyok benne, hogy a megmaradás utáni vágy ott van a magyarság génjeiben, s a következő ezer évben is megtart bennünket a Kárpát-medencében – emelte ki ünnepi beszédében Baracsi Endre. Gondolatait egy Wass Albert verssel zárta, amelynek szimbolikájával azt üzenete, akik az emléktáblát állították, foglalkoznak örökségünk megtartásával, olyan „fecskék”, akik nem másra várnak, hanem tesznek is saját közösségükért. Ezután Baracsi Endre, a közgyűlés alelnöke, Bíró Lajos szobrász művésszel, Fülöp Istvánnal a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnökével és Jákob János dandártábornok, tábori püspökkel leleplezték az emléktáblát.