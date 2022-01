Történelmi tanulmányainkból jól tudjuk, hogy egy-egy magyar nemesi családnak az ország több településén is voltak birtokai és kastélyai. Így volt ezzel a Lónyay család is: szorosan kötődtek Lónyához, Tuzsérhoz, a kárpátaljai Beregsomhoz és a felvidéki Deregnyőhöz is.

A Lónyay Menyhért születésének kétszázadik évfordulójára meghirdetett emlékév jó lehetőséget ad arra, hogy ezek a határon innen és túl található települések összefogjanak, együttműködjenek.





Hivatal, posta, óvoda



A Tuzsér Községért Közalapítvány és a helyi önkormányzatok szervezésében a napokban Lónyán és Tuzsé­ron koszorúzási ünnepséget rendeztek, amelyen részt vett Beregsom küldöttsége is. A tuzséri ünnepséget követően a Lónyay-kastély udvarán kértük arra Farkas Ernő polgármestert, hogy mutassa be a községét, illetve arról is kérdeztük, hogyan fogadták az ott élők az emlékév ötletét.



– Gyermekként a kastélyhoz közel laktam, hiszen a harmadik ház volt a miénk, s a kertünk végében egykoron ott volt a Lónyay-kastély magtára. Édesapámnak gyakran segítettem a szőlőben ásni, kapálni, s már akkor is, illetve mind a mai napig kerülnek elő kövek, tégladarabok a majorság területéről. Mezőgazdasági művelésre nem alkalmas a talaj, de szőlőtermesztésre megfelel – indította a beszélgetést egy személyes élménnyel Som elöljárója.



– A kastély még áll, és számos szerepet kapott az önkormányzattól. Először is az épületben működik a polgármesteri hivatal, a posta, az óvoda, egy hozzáépített szárny­ban pedig az egészségügyi ellátás kapott otthont.



– A házasságkötő termet is a kastélyban alakítottuk ki, valamint adtunk egy próbatermet a kaszonyi zeneiskolának. Egy zenetanár tanítja a helybeli vagy a hozzánk közel lévő települések fiataljait zongorázni, hogy ne kelljen bejárniuk Mezőkaszonyba.



– Pár éve, amikor még a Beregszászi járáshoz tartoztunk, sikerült átfedetni új lemezzel a tetőt, s volt egy kisebb mértékű külső felújítás is. Természetesen lenne rajta mit szépítgetni, újítgatni. Ahhoz képest sokkal jobban néz ki, mint mikor először járt nálunk Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Alapítvány kuratóriumi elnöke.





Egy domborművet szeretnének



– Az emlékév ötletével Klicsu Ferenc keresett meg bennünket, s nagyon megörültünk a kezdeményezésnek – folytatta Farkas Ernő. – Ferivel évek óta tartjuk a kapcsolatot, a közreműködésével már több közös programban is részt vehettünk. Elöljáróvá választásom előtt ugyanis én voltam a Beregsomért Alapítvány elnöke, így hosszú múltja van a kapcsolatunknak és az együttműködésnek.



– Kezdetben az interneten vettük fel a kapcsolatot, aztán egyre többet beszéltünk telefonon, végül sikerült személyesen is találkoznunk éppen itt a tuzséri kastély udvarán, aztán pedig rendszeressé váltak a találkozások, a beszélgetések.



Az emlékévvel kapcsolatban lesz-e Beregsomban valamilyen program? – kérdeztük a település első számú emberét. – Egy domborművet szeretnénk majd elhelyezni a kastély falán a Lónyay 200 Emlékévvel kapcsolatban. Eredetileg gróf Lónyay Menyhért születésnapján, január 6-án avattuk volna fel, de egy későbbi időpontban rendezzük meg az ünnepséget – válaszolta a polgármester.





Ellenőrzés a határon



– Igyekszünk majd részt venni a magyarországi eseményeken, rendezvényeken, ha meghívnak bennünket, természetesen tekintettel kell lennünk a járványhelyzetre is. Most reggel átjöttünk a határon, elmentünk Lónyára, utána részt vettünk a tuzséri megemlékezésen, nemsokára indulunk is haza. Mind a négyen, akik átjöttünk, be vagyunk oltva. Hazafelé az ukrán határőrök kérik majd az oltási igazolást. Akinek nincs igazolása, annak 14 napot karanténban kell töltenie, amit csak teszttel lehet kiváltani.





Magyar nyelvű óvoda, iskola



Kíváncsiak voltunk arra is, mennyire ápolja Som község a Lónyay család emlékét.

– A település minden lakója tud a Lónyay családról, már csak azért is, mert mindenki a kastélyban lévő óvodába járt gyermekkorában. Mióta kapcsolatban vagyunk a tuzséri közalapítvánnyal, többször volt nálunk ismeretterjesztő előadás és filmvetítés a nemesi családról. A parókiára bezsúfolódott olyankor a felnőtt lakosságnak szinte a fele, mivel klubunk nincs, mert pár évvel ezelőtt leégett.



– Nálunk nincs családi kripta, a somi kastélyt a Lónyayak nyári laknak, vadászkastélynak használták. U alakú épület, hasonlít a tuzséri kastélyhoz, s egyes források szerint nagyon hasonló volt a két nemesi lak berendezése. Tuzséron megvan még a mennyezeten a freskó, a somi kastélyban már régen lefestették, és megsemmisültek, eltűntek az egykori berendezési tárgyak is.

– Községünknek 900 lakosa van, hozzánk tartozik külterületként Vadastanya, ahová ukrán lakosokat telepítettek. Velük együtt 1100 körül van a lélekszám. Maga a falu így 85-90 százalékban magyar ajkú, s van magyar nyelvű óvodánk és iskolánk is – tette hozzá Farkas Ernő. MML



Borítókép: A beregsomi küldöttség Lónyán, a Lónyay család sírkápolnájában. Jobbra Farkas Ernő polgármester | Fotó: M. Magyar László