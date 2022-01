A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve 19. alkalommal szervezi meg az Országos Sasszinkront, a Magyarországon telelő ragadozó madarak éves számlálását péntektől vasárnapig.





Szabadidős program



A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Tiszavasvári Helyi Csoportja is csatlakozik az akcióhoz – tudtuk meg Szabóné Balázs Beátától, a csoport egyik szervezőjétől.

– A közösségi oldalunkon már meg is hirdettük az eseményt – mondta lapunknak a szervező. – Szombaton reggel nyolc órakor kezdjük a megfigyelést Tiszavasváriban, a Fehér-sziknél, majd átmegyünk Hajdúnánásra, ahol a strand környékén vesszük számba a ragadozó és a vízimadarakat. A terepbejáráson megosztjuk az érdeklődőkkel, amit az itt élő madarakról tudni lehet, de az ismeretszerzés mellett az sem elhanyagolható, hogy ez egy remek szabadidős program is lehet.



Szabóné Balázs Beáta még hozzátette, a sasszinkronfel­mérést minden évben egyszer, januárban végzik el. Tiszavasvári környékén a halastavak miatt több rétisaspár is fészkel.