– A xilit, vagyis a nyírfacukor a kutyáknak mérgező, ugyanis a szervezetük nem ismeri fel, és ­szőlőcukorként kezeli. Akár halálos is lehet, ha az eb fogyaszt belőle – mondta el lapunknak dr. Borsodi Károly állatorvos.

Kell a figyelem

– Sajnos, akár véletlenül is előfordulhat, hogy az állat találkozik a nyírfacukorral, például amikor a gazdi vásárol valamilyen édesítőszeres süteményt, és a pontos összetevőket nem sejtve a maradékból a kutyusnak is ad, vagy mondjuk kiesik a zsebéből egy csomag xilit tartalmú rágógumi, azt pedig az állat felszedi és megeszi.

A nyírfacukor mellett a kutyákra a csokoládéfogyasztás is végzetes lehet – így nem árt nagyon óvatosnak lennünk az édességekkel, ha kedvenceink egészségéről van szó. A gyógyszerekkel is fokozott óvatosságra int a szakember, ugyanis hiába vált be számunkra tökéletesen egy-egy orvosság, ha adunk belőle a beteg kisállatainknak, jó szándékunk ellenére komoly gondot okozhatunk.

Vannak olyan, emberek számára gyártott lázcsillapítók, melyek halált okoznak a macskáknál. Ha háziállatunk beteg és lázas, csak olyan, állatok számára kifejlesztett készítményt adjunk neki, amit az állatorvos javasolt. Sőt: akinek cicája és kutyája is van, nagyon vigyázzon, nehogy felcserélje a számukra vásárolt élősködő elleni szereket, mert ez is visszafordíthatatlan károkat okozhat.

VNA