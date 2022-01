Önkéntes vagyok – felelte egyszerűen, magyarul és nem utolsósorban nagyon szép kiejtéssel a fiatal marokkói lány, amikor megkérdeztük tőle, hogy miért érkezett Magyarországra.

Többedmagával látogatott el szerkesztőségünkbe, hogy – egy kis angol nyelvű tolmácsolással – bepillantást nyerhessenek a Kelet-Magyarország készítésének kulisszatitkaiba.



Vannak, akik néhány hónapja, egyesek lassan már egy éve élnek Nyíregyházán a Mustárház külföldi önkéntesei közül. Többek között Spanyolországból, Olaszországból, Franciaországból, Marokkóból, Tunéziából és Oroszországból jöttek, az itt töltött idejük alatt pedig többnyelvű rádióműsorokat készítenek, és közös beszélgetésekkel segítenek a helyi fiataloknak gyakorolni az idegen nyelveket. A Mustárházban már évek óta fogadnak külföldi önkénteseket, a jelenleg Nyíregyházán élő fiatalok az Európai Szolidaritási Testület önkéntesség projektjében érkeztek Magyarországra, és mindannyian egy évig maradnak. Amíg pedig szerkesztőségünkben jártak, a megyeszékhelyen töltött idejükről faggattuk őket.





Érdekes beszélgetések



– Mindannyian együtt önkénteskedünk, együtt készítjük a műsorokat, angolul és az anyanyelvünkön egyaránt – mesélte a Mustárházban végzett feladataikról Gloria de la Madrid Santos, aki Spanyolországból érkezett Nyíregyházára.

– A lehető legkülönbözőbb témákat dolgozzuk fel, legyen szó a kultúráról, a világ felfedezéséről, vagy bármiről, ami éppen az eszünkbe jut.

A francia Lucas Pupieor közel egy éve él Magyarországon, azonban néhány héten belül hazatér. Úgy érzi, hogy az itt eltöltött tizenkét hónap alatt nagyon sok impulzus érte.

– Nagy élmény, hogy egy másik országban élhettem, hiszen azelőtt nem tapasztaltam ilyesmit – mondta Lucas.

– Sokat tanulhattam más kultúrákról, főleg Magyarországról és a magyar kultúráról, de mivel a többi önkéntes is más-más országból érkezett, az ő hazájukról is rengeteget megtudhattam. Nemcsak akkor töltöttük együtt az időnket, amikor a projekten dolgoztunk, hanem azután is, és rendszeresen beszélgettünk arról, hogy éppen mi minden történik otthon, s ez nagyon érdekes volt.



– Azt hiszem, mindez sokat segített abban is, hogy nyitottabb legyek, hiszen az emberekben nagyon sok sztereotípia él más országokról, itt pedig lehetőséget kaptam rá, hogy ezekről beszélgethessek.





Jóleső kedvesség



– Ahhoz szoktam, hogy én készítem az interjúkat – mondta nevetve az Olaszországból érkezett Francesca Cavallazo, amikor arról kérdeztük, milyen élményekkel gazdagodott Nyíregyházán, de végül mesélni kezdett.

– Sok embert megismerhettem személyesen és az online térben egyaránt, interjúkat készíthettem professzorokkal, és sokat megtudhattam Magyarországról, például az itteni energiapolitikáról. Nagyon élveztem a műsorkészítést, hiszen akárkihez fordultam a kérdéseimmel, mindenki nagyon segítőkész volt, akár már aznap válaszoltak az e-mailjeimre. Otthon, Olaszországban sokszor még csak választ sem kaptam a hasonló leveleimre, ezért nagyra értékelem azt a kedvességet, amit itt tapasztaltam.



Persze egy nap nem csak és kizárólag önkénteskedésből állt, és a külföldi fiatalok az élet minden apró területén találkoztak újdonságokkal. Francesca például azt mesélte, hogy az olasz konyhához képest nagy változást jelentettek számára a magyar ételek, de a lángost nagyon megszerette.

És ami a legfontosabb: úgy érzi, Magyarország teret és időt adott neki ahhoz, hogy önmaga lehessen.

Borítókép: A fiatal külföldi önkénteseket az is érdekelte, hogyan készül a Kelet-Magyarország | Fotó: Pusztai Sándor