A Kárpát-medence egyik legjelentősebb tehetséggondozó műhelye a Mathias Corvinus Collegium (MCC), amely 10 éves kortól egészen az egyetemi évek végéig számos képzési lehetőséget kínál a fiataloknak. A jövőben tovább bővül a hálózat, Nyíregyházán is elindulnak a tehetséggondozó programok, a részletekről Szalai Zoltánnal, az MCC főigazgatójával beszélgettünk.



Mikor érkezik meg az alapítványi tehetséggondozás „egy kis szelete” a szabolcsi megyeszékhelyre?



Számunkra különösen fontos, hogy az ország minél több pontján elérhetővé tegyük a képzéseinket, programjainkat. Különösen így van ez a jelentős oktatási hagyományokkal rendelkező megyeszékhelyek esetében, ahol egyetemek is működnek. Nyíregyháza gazdasági-kulturális és egyben oktatási térségi központ is, egyre erősebb felsőoktatási jelenléttel. Terveink szerint az idén ősszel, az új tanév megkezdésekor már a nyíregyházi központunkban is elérhetőek lesznek tehetséggondozó képzéseink és programjaink.



A nyíregyházi központ helyét már kiválasztották?



Minden új regionális központunk helyszínválasztását hosszabb előkészítő folyamat előzi meg, amelynek során több ingatlant is megvizsgálunk és a tevékenységünk jellegének megfelelő, az egyedi tehetséggondozó programunk megvalósításához leginkább alkalmas épületet választjuk ki. Nyíregyházán még folyamatban van a képzési helyszín kiválasztása.



Arról viszont beszélhetünk, hogy mit nyújt a Fiatal Tehetség Program, valamint a Középiskolás Program a diákoknak?



Mindegyik képzésünk a hagyományos oktatás mellett működik, az iskolai tanórákon kívül. Amikor a Fiatal Tehetség Programot (FIT) elindítottuk, célkitűzésünk volt, hogy egy olyan tehetséggondozó pályaívet hozzunk létre az MCC égisze alatt, amely a felső tagozattól a középiskolán át az egyetem befejezéséig vezetheti el a kiemelkedő képességű diákokat. A FIT oktatási koncepciójában többféle alapcélt vegyítettünk: egyrészt törekszünk a tudományok svédasztalát megmutatni a diákoknak, hogy barátkozzanak meg minél több területtel, a kémiától a pénzügyi ismereteken vagy a drónprogramozáson át a retorikáig. Másrészt a tantárgyakra szegmentált iskolai oktatással szemben érzékeljék a tudományterületek összefonódását, az interdiszciplinaritást. A Középiskolás Programunk (röviden KP) célja – az adott korosztály igényei alapján – más, sokkal jobban támaszkodik az iskolai tanórákra, a lényege az ott tanultak kiegészítése, elmélyítése, a felkészítés az egyetemi felvételire. A KP alapvetően e-learning alapú, de rengeteg személyes jelenléttel járó közösségépítő programot, izgalmas hétvégi eseményeket, táborokat is szervezünk a fiataloknak.



Hogyan választják ki a leendő tanítványokat? Melyek a fő szempontok: a motiváció, a kíváncsiság, a tehetség?



Minden területnél más-más szakmai szempontok játszanak szerepet a kiválasztásnál. Általános és középiskolásoknál igyekszünk olyan tanulókat bevonni a képzéseinkbe, akik többet szeretnének az iskolában elsajátítható tudásnál, akik tehetségükért tenni akarnak, fejlődni vágynak és szeretnének egy összetartó, aktív közösség tagjai lenni. Egyetemi programunkban ezen túlmenően a nemzetért és a szűkebb közösségükért is tenni akaró, lelkes fiataloknak biztosítunk fejlődési lehetőségeket. Olyanoknak, akik nyitottak a világra, meg akarják ismerni a nemzetközi folyamatokat, valamint a legkitűnőbb oktatóktól szeretnének tanulni.



Kik tanítják majd a nyíregyházi diákokat?



Egyre szélesebb oktatói gárdával rendelkezünk, akik nemcsak elméleti tudással, hanem jelentős gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek saját szakterületükön, valamint a hazai szaktekintélyek mellett több nemzetközi vendégoktató is színesíti a palettát. Velük találkozhatnak a leendő nyíregyházi és környéki fiatalok is, de szeretnénk előbb-utóbb minél több helyi szakembert is bevonni képzéseinkbe.



Miért szeretnek „szombaton is iskolába járni” az MCC-s gyerekek? Többszörös a túljelentkezés önöknél.



Egyedülálló képzési pedagógiánknak és elért eredményeinknek köszönhetően minden évben rengeteg ambiciózus diák választ minket, hogy segítsük szakmai fejlődésüket, támogassuk őket a siker felé vezető úton. Fontos hangsúlyozni, hogy mi, itt az MCC-ben szociális és családi háttértől függetlenül minden fejlődésre nyitott tehetséget szívesen látunk. Széles körű képzési palettánknak köszönhetően a diákok nálunk megtalálják mindazt, ami érdeklődési körüknek megfelel. Ugyanakkor nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a Mathias Corvinus Collegium nem csupán tudományos műhely, hanem közösség is. Olyan közösség, amelynek tagjai annak alkotói is egyben. Sokan már 10 éves kortól csatlakoznak hozzánk, és vannak, akik egészen az egyetemig, sőt azon túl is részt vesznek az intézményünk életében. Olyan közösség létrehozására törekszünk, amelyre a tagjai mindig számíthatnak. Talán ezért is választanak minket oly sokan, hisz tudják, aki egyszer MCC-s lesz, mindig az is marad.



Az újgenerációs tehetséggondozó műhelyekben a pedagógusoknak és a szülőknek is szerveznek találkozókat.



Fontosnak tartjuk, hogy a szülők is megismerkedhessenek az alapítvány képzési palettájával. Ezekben a műhelyekben megmutatjuk, mit tanulnak nálunk a diákok, milyen módon fejlesztjük képességeiket, hogyan gondozzuk tehetségüket. A szülők ilyenkor nemcsak az MCC oktatási filozófiájával ismerkedhetnek meg, hanem azokkal a tanítókkal is találkozhatnak, akik a későbbiek folyamán gyermekeikkel is foglalkoznak.



Tehetséggondozó programjaik nemzetközi viszonylatban is elismertek, mi a Mathias Corvinus Collegium filozófiája?



A kiemelten tehetséges fiatalok támogatásának ügye alapvető fontosságú, sőt közérdek, amely jelentős hatással van az ország versenyképességére is. A kollégium immáron negyed évszázada foglalkozik tehetséggondozással, és ma már minden korosztálynak nyújt fejlődési lehetőséget. Tehetséggondozó intézményünk az általános iskolában, a középiskolában, a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak, de a már diplomával rendelkező fiatal felnőtteknek is kínál térítésmentes képzéseket. Az ingyenes oktatási kurzusokat szerteágazó szellemi műhelymunka egészíti ki. Az MCC többek között könyveket ad ki, konferenciákat, szakmai fórumokat szervez, kutatásokat, elemzéseket készít, valamint nemzetközi mobilitási és ösztöndíjprogramokat koordinál. Ezeknek köszönhetően az intézmény nemzetközileg is jegyzett tudásközponttá vált Magyarországon. Jelenleg 4100 diákunk van, a következő öt évben ugyanakkor mintegy tízezer fiatal képzését vállaljuk. Kárpát-medence-szerte most huszonhárom helyszínen vagyunk ott, néhány éven belül összesen harmincöt magyarlakta városban leszünk jelen, ahol a tanulók olyan neves hazai és külföldi előadók, professzorok szemléletmódját, tapasztalatait ismerhetik meg, akikkel máshol nem találkozhatnak.



Miből finanszírozzák széles körű tevékenységüket?



Hatalmas mérföldkőhöz érkeztünk 2020-ban. A korábbi intézményi alapokon egy Magyarországon egyedülálló szellemi építkezés indult el. Az Országgyűlés által biztosított vagyonjuttatással a Mathias Corvinus Collegium közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá alakult, ami intézményi értelemben biztosítja a függetlenségét. A vagyonátruházásnak köszönhetően pedig mind szakmai, mind földrajzi értelemben el tudtuk kezdeni kiszélesíteni közcélú hazai és nemzetközi tevékenységünket.



Ön korábban azt nyilatkozta, egyszerre szeretnének tudást és olyan közösséget nyújtani a fiataloknak, ahol a személyre szóló fejlesztés mellett az együvé tartozás élményét is megtapasztalhatják. A ­közösségfejlesztés, az értékteremtés fontos pillér ebben az építkezésben?



Negyed évszázad nem kis idő, a Mathias Corvinus Collegium már a 25 évvel ezelőtti indulásakor célul tűzte ki a közösség­építést, és ez azóta is meghatározó eleme missziónknak. Intézményünk számos olyan programot működtet, amelynek segítségével erősödik a közösséghez tartozás érzése, de ez lényegében szinte minden tevekénységünknek meghatározó pillére. Ahogy az értékteremtés is, hiszen sok esetben ezáltal nyer értelmet a munkánk, hogy valami újat, valami pluszdolgot hozunk létre. Kiemelném azt is, hogy a többi képzési központunkhoz hasonlóan a nyíregyházi is a közélet és kulturális pezsgés centruma szeretne lenni. Ennek érdekében szervezünk majd előadásokat, vitaesteket, könyvbemutatókat, szakmai eseményeket, amelyekre nagyon szívesen várjuk a nyíregyházi polgárokat is.



Milyen létszámmal indulnak el a nyíregyházi csoportok?



A szeptemberben induló képzésekre már tavasszal megnyílik a jelentkezés lehetősége, a Fiatal Tehetség Program 25 fővel indítja el a képzést Nyíregyházán, a Középiskolás Programnál nincs felső létszámhatár. Szeretnénk, ha minél több tehetséges fiatal csatlakozna az MCC közösségéhez.



(További információkat hamarosan a Mathias Corvinus Collegium honlapján érhetnek el az érdeklődők.)