– Ha egy állam jól működik, és jól tud együttműködni az egyházzal az emberek érdekében, mindenképpen megtalálja ennek a legjobb formáját, legyen szó iskoláról, óvodáról vagy idősotthonról. Azt láthatjuk, hogy az elmúlt évtizedben az egyházak jó gazdái voltak azoknak az intézményeknek, amelyeket visszakaptak vagy az államtól működtetésre átvettek. Azt is látjuk, hogy a gondozottak, az ellátottak is szívesen jönnek ilyen intézményekbe. Természetesen igyekszünk mi is hozzájárulni mindehhez a magunk részéről – egyebek mellett ezekkel a szavakkal adta át dr. Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese Nyírvasváriban azt a görögkatolikus szeretetotthont, amelyet KEHOP-os forrásból varázsoltak újjá.

Ahogy felvezetőjében dr. Papp Tibor, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke elmondta, az épület homlokzati hőszigetelést, műanyag nyílászárókat, új fűtési rendszert, és a tetőre napelemeket kapott. A támogatási kérelmet 2019 októberében nyújtották be, és 2020-ban már meg is jött az értesítés a támogatásról. Összesen sikerült mintegy 299,2 millió forintos forrásra szert tenni, amiből négy intézmény korszerűsítésére valósulhatott meg. Megújult a nyírkarászi szeretetotthon, némi pénzt a máriapócsi görögkatolikus általános iskola energetikai korszerűsítésére is fordíthattak, és egymáshoz hasonló energetikai korszerűsítésen esett át a Szent Simeon és Anna Szeretetotthon Nyírvasváriban, illetve a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona Hodászon. Nyírvasváriban közel 61,2 milliós volt a ráfordítás, amit az egyházmegye további 30 millió forinttal megtoldott.

Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes kedden e két utóbbi helyszínt személyesen is meglátogatta, mindkét ünnepélyes esemény püspöki áldással kezdődött.

Főtisztelendő és nagyméltóságú Szocska Ábel megyéspüspök Nyírvasváriban az áldást követően egy szerb püspök írását idézve mutatott rá arra, hogy az életben vannak olyan tettek, élethelyzetek, amelyek kedvesek az emberek előtt, az isten előtt viszont nem azok. Ugyanígy olyanok is bőséggel akadnak, amelyeket az emberek egyáltalán nem találnak kedvesnek, az Isten viszont annál inkább. A Nyírvasváriban ünnepelt beruházás egy olyan cselekedet, hangsúlyozta, amely az emberek szemében és az Isten előtt is kedves. – Ezt igazolja az is, hogy az ilyen fejlesztéseknek köszönhetően több embert tudunk az intézményeinkben foglalkoztatni, megélhetést biztosítva nekik. Örülök, hogy olyan kormányunk van, amelynek a szándékai, politikai elhatározásai az emberek és az Isten előtt is kedvesek – fejezte ki köszönetét a megyéspüspök.

Őt követve dr. Rétvári Bence többször is hangsúlyozta, mennyire fontos a jó együttműködés az állam és az egyház között. – A bentlakásos intézményekben 2008-2009 táján 30 százalékkal csökkentették a normatívát, amiből ezek az intézmények gazdálkodni tudnak, azok az idők Magyarországon az idősek számára is nehezebb időszakot jelentettek. Ezzel szemben hiába jött járvány, hiába voltak gazdasági nehézségek, mi az elmúlt tíz esztendőben 635 ezer forintról 1,1 millió forintra emeletük a támogatás összegét. Mindemellett több ezres nagyságrenddel bővültek a férőhelyek Magyarországon. Az így elért biztonságot az anyagi biztonság csak tovább erősíti, például a nyugdíj területén, ezért volt fontos a 80 ezer forintos nyugdíjprémium, az elmúlt év végén az 5 százalékos nyugdíjemelés, illetve a 13. havi nyugdíj teljes mértékű visszavezetése. Nekünk ez egyfajta kötelességünk is, hiszen mindenünk, amink van – ahol megszülettünk, iskolába jártunk, felnőttünk, vagy az utak, amiken járunk – minden a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink munkájának az eredménye – fogalmazott a miniszterhelyettes.

Zárásképpen dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő köszönte meg a Fidesz-KDNP kormánynak és az Európai Uniónak azt a sok támogatást, amelyek a térséget gazdagították, igen gazdagnak, szinte megszámlálhatatlannak nevezve az eredményeket. – A TOP jóvoltából 130 nagy program valósulhatott meg, több mint 25 milliárd forintnyi fejlesztést hozva. Iskolákat, óvodákat újítottunk fel, egy tucatnál több új bölcsődét építettünk. Jutott szociális intézményekre, civil szervezetekre, bicikliutakra, így biztonságosabbá tettük az ország legveszélyesebb másodrendű főútja, a 471-es utat. KEOP forrásból 2,5 milliárd érkezett 14 pályázat által, amiből öt iskola és egy szociális intézmény újult meg, a többit pedig környezeti nevelésre fordítottuk – szolgált némi számadattal is, sok erőt kívánva az egyházmegyének ehhez az úttörő munkához.

Nyírvasvári után Hodászon folytatódott az ünneplés, ahol a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona hasonló energetikai korszerűsítésen esett át. Ott mintegy 121,2 millió forintot fordítottak a felújításra, amihez 6,5 millió forintnyi saját erővel az egyházmegye is hozzájárult. – A beruházás a környezet- és természetvédelem szempontjából sem elhanyagolható, de abból, amit a fűtésen megtakarítunk, az ellátottaknak más területen több juttatást tudunk biztosítani – mondta el lapunknak dr. Papp Tibor főhelynök.