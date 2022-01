A Dávid-naptár szerint februárban már folyamatosan melegszik az idő, bár a hónap közepén még előfordulhat havazás. Tél végére éjszaka is fagypont fölé megy a hőmérséklet, napközben 10 fok vagy annál melegebb is lehet. Márciusban aztán még kétszer is visszaköszön a tél.



Forrás: ripost.hu