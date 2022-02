Már csak azért is érdemes néha visszatekinteni a múltba, mert az olyan fogalmak, mint mondjuk a Bahnhof vagy a Szívtiproll új életre kelnek, vagy éppen új értelmet nyerhetnek. A Bahn­hof (Music Club) egy szórakozóhely volt valamikor a rendszerváltás után Nyíregyházán a Bethlen Gábor utca 24. szám alatt. A helyet nem sokáig kell keresnünk az emlékezetünkben, hiszen a Club Hollywood ma ugyanott üzemel. A Szívtiproll együttes pedig ma is működő és sikeres könnyűzenei banda, csak kissé más felállásban, mint évtizedekkel ezelőtt.

Azokat a letűnt időket nem mással idéztük fel újra, mint Rendes Sándorral, a kormányhivatal sajtófőnökével, a Szívtiproll egykori tagjával, amikor arról faggattuk, hogy neki milyen kedvenc törzshelyei voltak a városban.





Odaszöktek a bankettről is



– Annyira sokról nem beszélhetek, mivel nem számítottam nagy kocsmajáró embernek. A Bahnhof viszont valóban kedves emlék, és nem csak azért, mert fiatalok voltunk. A régi vasút világát megtestesítő dizájnjával, kiváló koncertjeivel, remek klubhangulatával és társaságával felejthetetlen. Ahová pedig zenészként nagyon kötődtem, az a Krúdy-terasz volt, még a szálló felújítása előtti időkből. Horváth Sándor látta meg benne az üzleti lehetőséget, és koncerteket szervezett oda. Söntéspult, remek csapolt sörrel, kockás abrosszal terített asztal és műanyag pohár, ez bizonyára sokaknak megvan. A Szívtiprollal hét nyári szezont nyomtunk le ott, felváltva Kazár Pál zenekarával.



– Általában 18 órától játszottunk ott 22-ig – tekintettel a környéken élőkre –, 45 perces zenei etapokban, utána 15 perces „szakszervezeti szünettel”, ahogy illik, azoknak is sok örömet okozva, akik csak arra jártak, vagy üldögéltek a Sóstó parkjának padján egy sörrel a kezükben. Sok barátság szövődött ott, amit mindmáig tartunk. Emlékszem, komplett osztályok jöttek hozzánk bulizni, gyakran egy-egy érettségi bankett helyett is nálunk kötöttek ki. Csodálatos időszaka volt az a magyar könnyűzenei életnek, akkor még a turizmus is egészen mást jelentett Nyíregyházán. Egymást érték a megbecsült szabadtéri rendezvények, nekünk is közel hetven koncertünk volt szerte az országban.



– Ma sajnos már nagyon nehéz olyan helyet találni, ahol 6-7 tagú zenekar muzsikál, és ki is tudják fizetni. Az egésznek akkor lett vége, amikor a szállót felújították, és más szellemben kezdték működtetni – osztotta meg lapunkkal az emlékeit.





Borítókép: Rendes Sándor ma már a 2015-ben alakult Mentha Projectben „tépi a húrokat” | Fotó: Rendes Sándor archívuma