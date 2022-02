A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium 19 tanulója 2021. november 6 és 27 között háromhetes szakmai gyakorlatot teljesített Észak-Portugáliában, Braga városában – tájékoztatta lapunkat a szakképzési intézmény.

Az óceán partján sétáltak

A tanulók különböző munkahelyeken, hat szakmában – informatikai rendszerüzemeltető, műszaki informatikus, asztalos, divat- és stílustervező, fodrász, villanyszerelő – végeztek munkát napi 6 órában. Tapasztalatot szereztek egy európai uniós ország vállalkozásainak működéséről, munkakörülményeiről; új szakmai ismereteket, munkamódszereket tanultak.

A napi szakmai munka, az elvégzett tevékenységek, feladatok fejlesztették a szakmai kompetenciájukat. A munkatársakkal való együttműködés és kapcsolattartás által fejlődött a kommunikációs készségük, valamint az idegen nyelvi szakmai szókincsük egyaránt.

Ismereteik bővítése mellett kikapcsolódásra is jutott idejük, a hétvégi kulturális programok során ellátogattak Portóba, Viana do Castelóba, Fátimába és Lisszabonba, illetve Braga és környéke turisztikai látnivalóit is felfedezték a diákok. Ezek mellett óriási élmény volt számukra az Atlanti-óceán partján töltött idő is.

Nagy hatással volt rájuk a portugál gasztronómia, a helyi emberek kedvessége és a programot bonyolító Braga Mob profi, készséges szervezése és mindenre kiterjedő figyelme.

Boryítókép: Fátimában is szusszantak egyet a diákok | Fotó: Iskola