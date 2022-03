Nemrégen még a többszörösen hátrányos települések közé sorolták a Tisza keleti partján fekvő települést, Tiszaeszlárt, mára viszont komoly fejlődési pályára tudott állni. Ezt állapították meg többen is azon a keddi ünnepségen, amelyen az egész település közétkeztetését megoldó önkormányzati főzőkonyhát adták át. A létesítmény 90 millió forintból újult meg, de minden modern főzőeszközzel is felszerelik.

Ahogy azt a község polgármestere, Vajda László megállapította, az egyetlen nehézséget az jelentette, hogy tanév közben kellett megkezdeni a munkálatokat, így az étkezés további zökkenőmentes lebonyolítása nem kis fejtörést okozott. Végül szerződést kötöttek Tiszavasvárival, ahol több hónapon keresztül pótolni segítettek a kieső szolgáltatást, így minden határidőre elkészülhetett.

– Egyedül a konyhai eszközök beszerzésével csúsztunk néhány hetet a pandémia és a háború miatt, 2-3 napon belül viszont most már minden a helyére kerül. A konyhánk korábban 280 ételadag elkészítésére volt képes, mostantól viszont 350-400 adagot is meg tudnak majd itt főzni a dolgozók, az iskolásokon és az óvodásokon kívül az idősek igényeit is kielégítve – mondta el a településvezető.