Azzal szembesítenek, hogy egy generáció eltűnt, kihalt a dolgos kezek nyomát őrző portákról. Nincsenek követők, akik élettel töltenék meg, s akik megőriznék annak, amire születtek: családi fészeknek. Milyen sokat írtunk erről lapunkban, keresve a megoldást, a falvak megmaradásához vezető utat... Ez volt a legfontosabb feladatuk azoknak is, akik a választópolgárok akaratából egy rendkívül felelősségteljes megbízatásnak tettek eleget az elmúlt négy évben: a Magyar Ország­gyűlésben képviselték választókerületüket, az ott élő embereket. Nekik adnak most számot a parlamenti képviselők az elvégzett munkáról, velük együtt idézik fel a legfontosabb pillanatokat, és készítenek mérleget az eredményekről.

Megyénk napilapjában folyamatában adunk hírt a szándékokról, kezdeményezésekről, melyek a köz szolgálatából fakadnak. Napról napra tudósítunk a megszülető tervekről, majd az első kapavágásokról, a beruházásokról az alapkő elhelyezésétől az ünnepélyes átadásig. Az összegzés sem maradhat el most lapunk hasábjain, persze javasolva mindenkinek, győződjön meg a saját szemével, induljon egy körútra megyénkben. Egészen más vidéket fog látni. A legtöbb településen már nincs eladó ház, a polgármesterek pedig büszkén sorolják, milyen régi álmok váltak valóra. A lista hosszú, örömteli, és a figyelmes olvasó meglátja benne a rendszert az elmúlt évek erőfeszítéseiről. Szinte minden településen épült vagy szépült, lett korszerűbb bölcsőde, óvoda, iskola, közösségi ház, orvosi rendelő, szolgálati lakás, játszótér, úthálózat, közpark, templom vagy temető. Sok településen látják már el helyben termesztett zöldségekkel, gyümölcsökkel a helyi konyhát, ahol a gyerekek és idősek jutnak meleg ételhez. A járványhelyzettel birkózva is új lendületet vett a vendéglátás, a turizmus, köszönhetően az ingatlanfejlesztéseknek, az ehhez kapcsolt szolgáltatásoknak, programoknak. A gazdasági, az egészségügyi és sportinfrastruktúra fejlesztése mind-mind olyan eredmény, amelyben visszaköszönő elem a szerethető környezet megteremtése, az életminőség javítása, a népesség megtartása, törekvés az önellátására a helyiek foglalkoztatásával.

A vidék felzárkóztatására hirdetett Magyar Falu Program értelme domborodik ki ebben, hisz valóban visszaadta a falusi emberek hitét, akik számíthattak polgármestereikre, képviselőikre. Ismerjük azok véleményét, akik egy gyufaszálat sem mozdítottak meg a magyar vidékért: a falusiak ostobák, délelőtt részegek, sötétben vegetáló gombák, tahó idegengyűlölők – idézni is fáj ezeket. Cáfolják ezt az itt élők háborúban és békés építőmunkában, s cáfolják a házak, amelyek már nem eladók.