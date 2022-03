"Üzenem a tegnap este Bujtoson bulizó fiatal társaságnak, hogy bunkók vagytok! Remélem, legalább egyhez eljut!" - fakadt ki a hölgy.



Egy másik hölgy viszont a fotóst kezdte "ekézni", mondván: "És a posztoló vajon összeszedte miután lefotózta?"



"Persze, munkába menet enyhén elkésve, pont volt időm! Majd nehogy már én legyek a hibás... Az megoldás, hogy valaki szépen csendben mindig összeszedi az ilyet? Megfogja tanulni a fiatal, hogy ne legyen idióta?" - jött a válasz.



Megjött hamar a válasz is: "Nem, sajnos nem fogja. A posztolásnak IS meg az osszeszedésnek IS helye van. Egyikből sem tanul aki ilyen bunkó, viszont aki összeszedi óvja a természeti és kulturális környezetet is."



Szerinted kinek volt igaza?



