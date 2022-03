Az igazságügyi miniszter kifejtette: manapság nem beszélhetünk szabadságról anélkül, hogy ne emlékeznénk vissza Rákóczi nemzetünk függetlenségéért vívott harcára, azokra az időkre, amikor a magyar hont idegen hatalom irányította, s amikor a magyarok azt mondták, nem hagyjuk – és még hányszor mondták azóta?



– „Minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam” – írta ezt vallomásaiban a fejedelem. Rákóczinak e hazaszeretete más gyermekkorában megmutatkozott. Munkács ostrománál a bástyákról buzdította a harcoló vitézeket – talán tizenkét éves lehetett –, együtt védve a várat bátor édesanyja, Zrínyi Ilona oldalán. Anyát és fiát azonban örökre elválasztották egymástól: Rákóczi gyökereitől, családjától elszakítva, császári túszként töltötte fiatalkori éveit, a bécsi udvar mindent megtett azért, hogy uralkodóhű arisztokratát neveljen belőle, azonban az ereiben csörgedező nemes vér és a lelkében élő tiszta hazaszeretet nem engedhetett a nyomásnak. Rákóczi nem tűrte már akkor sem a behódolást. Egy olyan korszakban, amikor a magyar érdekeket senki sem képviselhette, egy olyan világban, ahol a magyarság megmaradása teljesen bizonytalan volt, felismerte, hogy nem veszhet el végleg a magyar akarat. Nem hagyhatta, hogy a magyar szó feledésbe merüljön, mert az alföldi rónáktól a dunántúli dombokig nekünk is magyarul kell kiáltanunk, hogy haza, és magyarul kell harsognunk, hogy szabadság – mutatott rá dr. Varga Judit.

Garantálnunk kell a békét

– Rákóczi tudta, hogy a nép békéjét csak úgy érhetjük el, ha erősek és egységesek vagyunk. Tudta, hogy unokái, dédunokái csak akkor születhetnek magyar honba, ha eléri, hogy magunk dönthessünk saját sorsunkról, így nemes és közember együtt indult harcba a hazáért és a szabadságért a vezérlő fejedelemmel. Olyan célokért küzdöttek, melyekkel a nemzet minden tagja azonosulni tudott: a magyarság jogaiért vívtak nemcsak az előkelők és a nemesek, a jobbágyok és a parasztok, hanem a teljes magyar nép és velük együtt számtalan nemzetiség fiai. Egységet mutatott fel az osztrák, a kuruc, a labanc ellen, mert már akkor is tudtuk, hogy egy a zászló és egy a tábor. És arra a zászlóra úgy, ahogy akkor, ma is az van írva: Istennel a hazáért és a szabadságért. Megnyugvással és békével hajtunk fejet emléke előtt, mert viszontagságos időkben most erre van a legnagyobb szükségünk. Példájából megtanultuk, hogy nem magától értetődő a magyar nép egysége, szabadsága. Azért is olyan fontos számunkra a béke, mert tudjuk, őseink mennyi áldozat árán jutottak hozzá, s hogy nem szántak nekünk örökül más feladatot, mint becsülettel és tisztelettel megőrizni azt unokáinknak is. Nekünk pedig fel kell nőnünk ehhez a feladathoz, és garantálnunk kell a békét a ma, a huszonegyedik század magyarjai számára is.

Nem hagyhatjuk, hogy meggondolatlan, összevissza kijelentések hullámokat keltsenek, hogy felelőtlen nyilatkozatok háborúba sodorják az országot, hiszen a könnyelmű szavak és a rutin nélküli cselekedetek veszélyt jelentenek a magyarságra. A nemzet sorsa, jövője múlik azon, hogy a családok jólétben élhessenek és a gyermekek biztonságban nőhessenek fel, ezért el kell mennünk szavazni április 3-án

– hangsúlyozta az igazságügyi miniszter.



A beszédek után a megemlékezők megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc mellszobrát. Az ünnepség második részét hangverseny nyitotta Történelmi idők zenéje címmel, prof. Herencsár Viktória, a Cimbalom Világszövetség elnöke és a Bartók- és Liszt-díjas tárogatóművész közreműködésével, majd Makrai Zsuzsa zománcművész alkotásaiból nyílt kiállítás.