– Lehet, hogy ez a nap az emberiség életében csak egy kis lépés, de a mi életünkben óriási dolog – kezdte ünnepi köszöntőjét a testvértelepülési megállapodás aláírása előtt Fülöp Adrián Máté. Szorgalmatos polgármestere elmondta, ez biztosan nem egy „alvó” kapcsolat lesz, hanem szeretnék élővé, tartalmassá tenni. – Ha csinálsz valamit, azt csináld jól! Nekem ez a mottóm, ezt a partnerséget is jól szeretném csinálni – fogalmazott a településvezető.

Csíkmadaras polgármestere, Péter Dávid kiemelte, nehéz úgy ünnepelni, hogy néhány száz kilométerrel arrébb fegyverek ropognak. – A mai napnak Csíkmadaras történetében kiemelt szerepe van – fogalmazott.

Román István, a megyei kormányhivatal vezetője szerint ha létezik olyan, hogy testvértelepülés, akkor létezik a testvérmegye kifejezés is.

Remek viszonyban vagyunk Szatmár megyével, mindenben számíthatunk egymásra, ahogy mindkét ország nagy segítséget nyújt most a kárpátaljaiaknak és az ukránoknak

– tette hozzá a megyei kormánymegbízott, aki úgy fogalmazott, a bajban mutatkozik meg, hogy ki az igazi barát, kire számíthat az ember a nehéz helyzetben.

Dr. Vinnai Győző beszédében egy 12 évvel ezelőtti napra emlékezett vissza, amikor az Országgyűlés megszavazta a kettős állampolgárságot.

Azóta több mint egymillió ember vette fel a magyar állampolgárságot

– emelte ki a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta, 10 éve figyeli Szorgalmatos fejlődését. – Sok sikert kívánok a két községnek a testvértelepülési kapcsolathoz – zárta gondolatait dr. Vinnai Győző.

Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke felidézett egy tavaly nyári erdélyi látogatást.

A magyar kormány egy jégcsarnok megépítését támogatta, és öröm volt látni a csillogó szemű székely gyerekeket, akik kitörő lelkesedéssel húztak korcsolyát. Azt gondolom, a határon túlra adott minden támogatás megtérül az anyaország számára

– mondta Seszták Oszkár.

– Mi, Kárpát-medencei magyarok egy közösséghez tartozunk, ez a közösség ezzel a testvértelepülési megállapodással tovább erősödik – ezt már Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára mondta a keddi rendezvényen.

– Nagy megtiszteltetés, hogy a kezdetektől bábáskodhattam a kapcsolat fölött, ennek azonban most vége, a köldökzsinórt ezennel elvágtam, most már a két településen, Szorgalmatoson és Csíkmadaroson múlik, milyen tartalommal töltik meg ezt az együttműködést – emelte ki Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztere, majd hozzátette: reméli, hogy a 12 évvel ezelőtt elkezdődött közös munka április 3-a után is folytatódik.