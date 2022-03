– Emellett a Szakoly és Nyírmihálydi közötti szakasz is hamarosan megújul, és azt tervezzük, hogy a Szakolyt Balkánnyal összekötő utat is helyreállítjuk – sorolta dr. Simon Miklós. Megjegyezte: ha mindez elkészül, a városközpontba tervezett körforgalom is megépülhet.



– A magyar mezőgazdaság, a vidéki élet elképzelhetetlen piacok nélkül. Amellett, hogy a települések lakossága itt juthat hozzá a helyben előállított élelmiszerekhez és kézműves termékekhez, a vásártér találkozási pont is – hangsúlyozta Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár.



– A balkányi piac megfelel a kor kihívásainak, biztosítja mindazt, amire az itt élőknek igényük van, s nem utolsósorban tovább fejleszthető. A városvezetőtől tudom, hogy szeretnék, ha nemcsak felülről, hanem oldalról is fedett lenne a vásártér. Remélem, minél előtt tudjuk teljesíteni a kérésüket.

Fotók: Csáki Alexandra