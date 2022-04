Az első igazi gimnáziumi osztályok az 1947/48-as tanévben indultak: 5 osztályban 220 tanuló kezdte el tanulmányait. Az intézmény legrégebben, 1948 májusában alakult és máig is működő iskolai szervezete a Szülői Munkaközösség. Már az 1949/50-es tanévben könyvtár és fizikaszertár segítette az oktatást. 1950 szeptemberében vette fel a gimnázium a híres kuruc brigadéros, Esze Tamás nevét. 1952-ben esti és levelező tagozat indult. Az egészségügyi szakközepes osztályokban 1969 és 2001 között több száz diák végzett, akik a térség szinte valamennyi egészségügyi intézményében sok-sok ember gyógyulásához járultak hozzá.

Az eltelt évtizedek alatt számos programot indítottak útjára, melyből jó néhányat még ma is megrendeznek. Ilyen az Esze Napok rendezvénysorozat, amely 20 éves múltra tekint vissza, és az idén az iskola 75. tanévéről történő megemlékezéshez is kapcsolódott. A két hétig tartó programsorozat kínálatában szerepelt képzőművészeti kiállítás, iskolatörténeti vetélkedő, tanulmányi versenyek. Az Eszes Klubban pedig egykori diákok meséltek munkájukról, eredményeikről. Az Esze Napokat a jótékonysági művészeti gála koronázta meg, ahol a diákok az előadóművészetek terén is bizonyították tehetségüket.

A megújulásra is nagy hangsúlyt fordítanak. Az iskolába lépve azonnal feltűnik, hogy a bejárat új arculatot kapott, mely Dienesné Szűcs Csillának, az iskola pedagógusának a kreativitását dicséri.

Számos tanulmányi versenyen sikeresen szerepelnek az iskola diákjai, amely az itt dolgozó pedagógusok odaadó munkáját, szakmai felkészültségét bizonyítja. Büszkén és szeretettel gondol vissza sok-sok egykori diák az Esze Tamás Gimnáziumra, az ott töltött meghatározó diákévekre.