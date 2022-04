A görögkatolikusoknál hagyomány, hogy motorral, gyalog, vagy futva kelnek zarándoklatra. Két év kényszerszünet után újra találkozhatnak április 23-án, szombaton Máriapócson azok, akik csatlakozni szeretnének az idei Pray & Run futózarándoklathoz. „Gyere, fuss és imádkozz velünk Fényeshét szombatján!” – szólít meg minden korosztályt a Nyíregyházi Egyházmegye. S valóban bárki futócipőt húzhat, hiszen egyéni, családi, csapat, illetve félmaraton kategóriában, akár a helyszínen is be lehet nevezni a távokra, a kilométereket a máriapócsi bazilika körül jelölik ki. Az eseményt, mint minden évben, most is széles körben meghirdették.

Örömforrás, hitkeresés

– Az egész Metropólia területéről várunk résztvevőket, évről évre bővül a létszám. Nyitott a rendezvény, ezáltal bepillantást nyerhet bárki a görögkatolikusok életébe, szellemiségébe. Azokat is bátorítjuk, akik ritkán mozognak, mert vannak rövidebb szakaszok. A rajtvonalhoz persze felállnak a gyakorlott futók is, akik rendszeresen beneveznek különböző versenyekre. Két év kihagyás után több száz emberre számítunk a hétvégén. Mindenki kap rajtszámot, időmérőt adunk indulás előtt, csakúgy, mint egy igazi „versenyen”, mindenki lemérheti, mennyi idő alatt teljesítette a távot – mondta el lapunknak Zadubenszki Norbert, a rendezvény egyik szervezője, a Nyíregyházi Egyházmegye PR-munkatársa. Hozzátette, minden évben jó hangulatban telik el a délelőtt, amit reményeik szerint az időjárás sem ront el szombaton.

Annál is inkább garantált a szeretetteljes légkör, mert egy zarándoklatról van szó, ahol futás közben a test a különleges lélekutazásra fókuszál, amíg elér a célszalagig.

Minden zarándoklat amellett, hogy társas esemény, egyfajta betekintés a saját hitvilágunkba, engedelmesség­élmény és örömforrás, amit mindenki egyedi módon tapasztal meg.

Kocsis Dániel görögkatolikus pap szerint, a vallásos emberek keresik azokat az alkalmakat, amelyek segíthetik őket a vallásos élmények megélésében, a zarándoklat jó alkalmat biztosít arra, hogy a hívő és az Istenkereső emberek egyaránt átélhessék a közösség megtartó erejét.

– A szombati alkalmat futófesztiválnak és zarándoklatnak is hívjuk, ez utóbbi magának az életnek, az életútnak a szimbolikus kifejeződése. Imával kezdünk a templomban, a Szűzanyától indulunk el és oda érkezünk vissza. Mindez jelképe annak, hogy az életünk a Jóistentől indul és úgy haladunk – ha úgy tetszik – , úgy futunk előre az életünkben, hogy az Úrhoz érkezzünk meg. Lelki értelemben egy ilyen alkalom közelebb visz Istenhez, és nyitva hagyja a kaput a hitkeresők előtt. Akik korábban indultak valamelyik futamon, arról számoltak be, hogy magát a távot bármikor, bárhol megtehetnék, de az, ahogyan Máriapócson lefutják, nem hasonlítható semmihez. Ott van a látóterükben a bazilika, a teljesítményükben és a kitartásukban pedig a Jóisten... – utalt arra az örömérzésre az atya, amiről a résztvevők beszámoltak a nap végén. Elmondta, ő sem marad le a lehetőségről, róni fogja a köröket a templom körül, s mint szervező sok családot biztat ugyanerre.

Borítókép: A teljesítmény testben és lélekben is megmarad | Fotó-Archív: Nyíregyházi Egyházmegye/ Zadubenszki Norbert



A rendezvényen regisztrációs díj nincs, de adományokat elfogadnak a szervezők, a bevétellel a Szent Damján- tábort támogatják. Minden befutó egyedi érmet kap a végén, ezen felül az egyéni indulók helyezettjeit korcsoport és versenynem szerint férfi és női kategóriában egyaránt díjazzák.



TÁVOK:



9:15 Családi örömfutás – 1 km

9:30 I. korcsoport egyéni (2015-ben vagy utána születettek) – 1 km

9:45 II. korcsoport egyéni (2013-2014-ben születettek) – 1 km

10:00 III. korcsoport egyéni (2011-2012-ben születettek) – 1 km

10:15 IV. korcsoport egyéni (2009-2010-ben születettek) – 1 km

10:30 V-VI. korcsoport egyéni (2008 előtt születettek, 18-50 évesek) – 2 km

10:45 Senior (50 év felett) – 1 km

11:00 Félmaraton 3 fő váltó

1. és 2. szakasz: 7 km, 3. szakasz: 7 km

11:00 Félmaraton 2 fő váltó

1. és 2. szakasz: 7/14 km

11:00 Félmaraton egyéni – 21 km

11:00 7 km egyéni futás – 7 km