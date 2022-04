Soltész Miklós elmondta, a küldöttséggel a lónyai, a barabási és a beregsurányi segítségpontokat keresték fel, és minden helyszínen adományokat vittek a helyi segélyszervezeteknek. A spanyol delegáció nemcsak a hírt akarja elvinni hazájába, hogyan fogtak össze a magyarok a menekültekért, hanem ők maguk is hoztak több mint jelképes ajándékot - hangsúlyozta az államtitkár, megjegyezve, ez a gesztus azt mutatja, hogy amit a magyarok tesznek, azt más nemzet is megbecsüli és megköszöni.



A kormánypárti politikus újságíróknak elmondta, az elmúlt több mint negyven nap megfeszített munkájának eredményeképpen Magyarország mintegy 550 ezer menekültet fogadott be, ebben a munkában hatalmas segítséget nyújtottak a karitatív szervezetek és a határ menti települések. "Nem győzzük megköszönni" a pénzbeli felajánlásokat sem, a telefonos hívásokból befolyt és a számlaszámra érkezett összeg együttesen már a 870 millió forintot is meghaladta - tette hozzá.



Soltész Miklós egyértelműsítette, mindenkinek segítünk, aki Ukrajnából érkezik, bármilyen nemű és rangú ember, vagy ott tanuló távol-keleti vagy afrikai diák, aki szeretne hazajutni, azonban "mi egy dolgot betartunk" a következő hetekben és hónapokban is: a béke megteremtését és megőrzését. A békességet csak úgy lehet megőrizni és megtartani, hogy ha mi, magyarok sem katonát, sem fegyvert nem engedünk átszállítani az országon, és mi magunk nem fogunk szállítani most és a jövőben sem - hangsúlyozta az államtitkár.



Jorge Buxadé, a spanyol Vox párt EP-képviselője arról beszélt, szerettek volna részesei lenni a menekültek megsegítésének, ezért adományt gyűjtöttek és osztottak szét a három segítségponton. A spanyolok szolidárisak az ukránokkal, emellett Magyarországot is igyekeznek segíteni - fogalmazott a spanyol EP-képviselő. Jorge Buxadé hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk azok között a menekültek között, akik most érkeznek Ukrajnából, és azok között, akik máshonnan, migránsokként érkeznek akár Magyarországra, akár Európa más részeire, hiszen "ez a kontinensünknek egy óriási kihívása továbbra is".