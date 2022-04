Túl vagyunk a választáson kis hazánkban. A lakosság mérlegre tette a pártok elmúlt négyévnyi tevékenységét, és meghozta értékítéletét. Ki-ki érdemei szerint kapta a szavazatokat. Voltak, akiket elismertek és voltak, akiket elmarasztaltak. Az utóbbihoz tartozik az egykori jobbszél, akinek antiszemita megnyilvánulásait megbüntették a választók. Mennyivel emberibben kezelték nagyapáink falun a zsidókérdést, békében, egyetértésben éltek velük. Aztán eljött a történelem egyik legsötétebb korszaka és aki tudott, menekült, köztük a kovács Leinéket Amerikába, az Adler családot pedig Ausztráliába űzte el a nácik gyűlölete. Sok év múlva, amikor a helyzet konszolidálódott, hazalátogattak, külön-külön a két család és jó szomszédokként az anyósoméknál szálltak meg. Én még egészen fiatalon elsősorban sofőrködtem, meg elkísérgettem a bácsit többször végig a falun. Közben próbáltam megérteni a nagyapáim által sokat emlegetett zsidó mentalitást. Először is nem várták el, hogy a nyugdíjas anyósom három napig ellássa őket, az érkezés után átadtak egy összeget, amiben nem volt semmi kivagyiság, de bőven fedezte a költségeket. Az asszonyok aztán hosszan beszélgettek sok év kihagyás után, mi meg Lajos bácsival jártuk a falut. Érdekes volt látni, ahogy oszlott a köd és egyre több házra és lakóira emlékezett. „Itt a jegyző lakott” – mondta a templom mellett. „Igen” – válaszoltam – „ő volt az apám.” Ezek után, az éjszakába nyúlóan beszélgettünk. Cukrász volt a bácsi, és innen a szocialista érából csodálkozva hallgattuk, mekkora hatékonysággal dolgoztak. A tízfős vállalkozás tökéletesen „felnépesítve”, ahol a tulajdonos is naphosszat a műhelyben dolgozott. A könyvelést este végezte, hatalmas mennyiségű árut bocsátottak ki. A tortákat igény szerint házhoz szállították, minden művelet olajozottan működött. Az asszony egy közepes játékgyárban volt pénztáros, számlázó és telexes egyszemélyben. Ez jellemezte a zsidó életformát: a mérhetetlen szorgalom, kitartás és akarat. Meggyőződésem, ha nem következik be a holokauszt borzalma, 6 millió ember faji alapon történő legyilkolása, hazánk gazdaságilag is fejlettebb lenne.



- Toldy Kálmán, Vásárosnamény -