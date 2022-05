Nincs megállás, nincs lazítás, csütörtökön az angol nyelv írásbelijével folytatták a hétfőn megkezdett érettségi vizsgákat a középiskolák végzős diákjai.

Szövegértés, nyelvhelyesség

Hazánkban angol nyelvből középszinten 1330 helyszínen 49 174, emelt szinten 329 helyszínen 19 730 vizsgázó tett angol írásbeli érettségi vizsgát. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos. Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc volt. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc állt rendelkezésre. Ezt 15 perces szünet követte, majd a hallott szöveg megértésére vonatkozó feladatlap megoldása következett 30 percben, majd további 60 perc állt rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli időtartama 240 perc volt. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepeltek, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartamra 70, 50, 30 és 90 percet engedélyeztek a szabályok.

Könnyűnek érezték

Gaál Laura és Seres Fruzsina, a Krúdy Gyula Gimnázium diákjai is az angol írásbeli érettségi után igyekeztek haza, amikor megállítottuk őket néhány kérdésre a belvárosban. Mindketten előre hozott érettségit tettek angol nyelvből, és kérdésünkre szinte egyszerre vágták rá: az idei feladatsor nagyon könnyű volt!

– Azért jelentkeztünk az előre hozott érettségire, mert így jövő májusban eggyel kevesebb tantárgyból kell majd készülnünk, illetve ősszel szeretnénk megcsinálni az emelt szintűt is angolból – árulta el Laura. A felkészülés érdekében nem jártak magántanárhoz vagy nyelviskolába, viszont az iskolában felvették fakultációnak is az angol nyelvet, hogy a lehető legjobb eredményt érhessék el.

A diáklány hozzátette: azért fektetett ilyen sok ­energiát az idegen nyelvbe, mert a továbbtanulásnál szeretné elsajátítani a szakmai angolt is, míg barátnője azt tervezi, hogy angol nyelvű képzésre jelentkezik majd.