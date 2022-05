Bódi László 1965. május 3-án született az akkor a Szovjetunió területéhez tartozó Ungváron. 1966-ban családja átköltözött Kisvárdára, ahol ének-zene tagozatos általános iskolába járt.

Saját elmondása szerint a Beatles együttes Egy nehéz nap éjszakája című zenés filmjének hatására döntött a zenei pálya mellett. A Bessenyei György Gimnázium tanulójaként zenekart alapított Cipőfűző névvel, innen ragadt rá a Cipő becenév is. Az együttes Bódi apai nagybátyjának ötletére írt népdalszerű popszámokat játszott. Nyíregyházán rádiófelvételeket is készítettek. Zenekarával öt éven át működött, utána sorkatonai szolgálatot kellett teljesítenie, de kiskatonaként is többször állt színpadra. 1990. február 23-án Tóth Zoltánnal, Boros Csabával, Bali Imrével és Szilágyi Lászlóval megalapította a Republic együttest.

Bódi László éveken át krónikus szívritmuszavarban szenvedett, 2009-ben pedig meg is műtötték koszorúér-betegsége miatt, és lábon hordott ki egy szívinfarktust.

2013. március 11-én, Budapesten, életének negyvennyolcadik évében hunyt el.

Nagyon kevés olyan ember van az életemben, akiket mélyen tisztelek, és akiknek úgy tudok a szemükbe nézni, hogy nem kell hazudnom. Ha ők nem lennének, akkor azt hinném, hogy bennem van a hiba, mert nekem semmi sem jó, és semmit nem tudok elfogadni.

– Bódi László

Forrás: MTI/life.hu/borsonline