Nincs kétségünk afelől, hogy a napok múlásával egyre melegebb lesz, s az idén is beköszönt majd a nyári strandszezon. Összeállításunkban annak jártunk utána, hogyan készülnek megyénk strandjai az idei szezonra.



Homokos plázs a tónál



Nyíregyházán a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. május 20-án nyitja a tófürdőt, június 3-tól pedig a parkfürdőt, így a pünkösdi hétvégén már oda is mehetnek a strandolni vágyók.



– A pandémia alatt a nagy felújításokat elvégeztük, így most csak a nyitáshoz szükséges karbantartásokat tettük meg – mondta el érdeklődésünkre dr. Podlovics Roland vezérigazgató. – A tófürdőn, a homokos plázson kialakítottunk egy pancsolórészt a gyerekeknek, szerintem tetszeni fog nekik – tette hozzá.

– Bízunk egy jó szezonban, de az időjárás mellett nagyon sokat számít a külföldi vendégek száma is. Azt látjuk, elindultak, de hogy a világjárvány előtti időszakhoz képest ez milyen nagyságú lesz, még tippelni sem tudjuk. Az első negyedév adatai biztatóak, ám az év első három hónapjában még a belföldi vendégkör pótolta a hiányukat. Nekünk a június, július és augusztus adja a legjelentősebb vendégforgalmat – jegyezte meg a vezérigazgató, majd hozzátette: van olyan egységük, ahol 2018 óta nem nőttek az árak. A pandémia alatt hozott kormányzati intézkedések miatt 2020-tól pedig nem volt lehetőség az áremelésre, azonban úgy látják, szükség lesz az árváltoztatásra.



Kérdésünkre dr. Podlovics Roland elmondta azt is, hogy bár nyit a tó- és a parkfürdő is, nyárra sem zár be a Júlia Fürdő.



A vásárosnaményi Szilva Termál- és Wellnessfürdő is készül a nyárra, a szabadtéri medence nyitásához már csak a vízminőség-vizsgálat eredményére és a jó időre várnak.



Birodalom a gyermekeknek



– A tervek szerint május 15-e után biztosan nyitunk – erősítette meg Hankovszkiné Medve Mónika, a fürdő igazgatója, aki elmondta, szeretnének minél hamarabb kialakítani egy vízi játszóparkot is, ami igazi gyermekbirodalom lenne a kicsiknek.



– Arra készülünk, hogy az idén sok vendéget fogadhatunk, azonban ebben komoly szerepet játszik az is, hogy milyen lesz a Tisza vízállása és az időjárás. Sok programmal, a nyári hónapokban éjszakai fürdőzésekkel is készülünk az idei szezonra, nem marad el júniusban a habpartis nyárnyitó buli sem – árulta el az igazgató, ahogy azt is, a veszélyhelyzet miatt eddig nem emelhettek árat.



Lévén önkormányzati tulajdonú cég a fürdő, június 30-áig biztosan a két évvel ezelőtti összegért lehet belépőt venni a Szilvába.



– Jelentősen emelkedtek az árak, magas az infláció, ami a régi belépőárakkal nehezen kigazdálkodható, s ha lesz, akkor is csak minimális emelés várható, mert nekünk fontosak a vendégek – jegyezte meg Hankovszkiné Medve Mónika. Megtudtuk még, egy külső étkezőrészen valódi „strandkaják” várják majd a fürdőzőket, ez pedig egy rég felmerült igényt elégít ki.



– A szabadtéri strandunkat május 28-án szeretnénk megnyitni. Addigra az élménymedencét teljesen felújítjuk, a két termálmedencénél pedig kijavítják a szakemberek az olyan hibákat, mint például a csempeleválás – mondta Diczkó József, a nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő ügyvezető igazgatója.

– Egy komolyabb fejlesztést majd az idei szabadtéri szezon lezárása után szeretnénk elindítani. Az a beruházás a családok számára nyújtana élménydúsabb strandolást, de egyelőre nem szeretnék többet elárulni róla – folytatta Diczkó József. – A koronavírus-járvány két éve alaposan rányomta bélyegét a mi működésünkre is, a fedett fürdő növekvő forgalma alapján talán már kijelenthetem, hogy kezd olyan lenni nálunk is az élet, mint a pandémia előtti időszakban. Remélem, az időjárás kegyes lesz, és sokan felkeresik majd a nyírbátori strandot.



Gyorsítani a beléptetést



Nagy kopácsolás hallatszott a telefonban, amikor felhívtuk Volosinóczki Bélát, a Tiszavasvári Strandfürdő ügyvezetőjét.



– A szakemberek éppen egy tolóajtót készítenek a bejárathoz, azért van ez a nagy zaj – adta meg a magyarázatot érdeklődésünkre, majd így folytatta: – A meglévő medencéinket a korábbi években felújítottuk, azokhoz most nem nyúlunk, de tennivaló azért van bőven. A beléptetést szeretnénk gyorsabbá tenni, ezért van most ott a kapunál fejlesztés, illetve átalakítás. A strand május 27-én nyit, addigra szeretnénk befejezni a térkövezést és a kerítéscserét is.



Megfelelni az elnyert címnek



– A medencékkel kapcsolatban jövőre szeretnénk majd fejleszteni. A tervek között szerepel egy családi medence kialakítása, valamint a régi csúszdákat is kicserélnénk újakra.



– Négy évvel ezelőtt az Év fürdője közönségszavazáson elnyertük a Helyiek Kedvenc Fürdője címet, szeretnénk ennek továbbra is megfelelni, ez a cím a vendégek további színvonalas kiszolgálására késztet bennünket. Igaz, a pandémia felülírta terveinket és reményeinket, de bízunk abban, az idén ­nyáron már nálunk is visszatér a régi élet – tette hozzá ­befejezésül Volosinóczki Béla.