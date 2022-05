"Sziasztok! Valaki esetleg meg tudná mondani, hogy a Nagyszállás környékén éjszakánként hallható dörgés, pukkanás szerű hang honnan jön? A kutyánk teljesen kikészül tőle, meg mi is, mert nem hagy minket aludni!"



"Mi is tapasztaljuk a hangokat" - írta egy másik hölgy.



A szokásos viccelődő kommentek mellett, amik például a helyi babfogyasztási szokásokról érdeklődnek, komoly megoldások is születtek a poszt alatt. Akadt olyan, aki szerint jégágyút lehet hallani, mások szerint gázágyú lehet, amit a vadkár megelőzése miatt használnak, megint mások arra tippeltek, hogy a közeli tó felől jöhet, és a kormoránokat zavarják el a hangágyúval.

Bár az ágyús megoldások kézenfekvőek, kollégánk jogosan felvetette, hogy az éjszaka közepén nem túl életszerű a madár és vadüldözés, hacsak nem a turkáló vaddisznókat akarja valaki kergetni, de ez sem bevett szokás. A jégágyú sem tűnik túl kézenfekvőnek az éjszaka közepén, mivel a jégeső inkább napi, mint éjszakai jelenség. A nagyszállási pukkanásokra tehát egyelőre nincs megoldás.



Forrás: Nyíregyen Hallottam