Volt mit látnia, volt miről tanácskoznia Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, amikor az elmúlt héten megyénkben járt.

Mint lapunkban beszámoltunk róla, Vásárosnaményban megtekintette a svájci Swiss Krono faipari üzem legújabb fejlesztéseit, de szakított arra is időt, hogy egyeztessen dr. Tilki Attila országgyűlési képviselővel a térség tervezett útfejlesztéseiről.

Tervezés, kisajátítás

Az utak fejlesztése nemcsak a lakosság érdekét, hanem a térség gazdasági fejlődését is szolgálja, emiatt fontos, hogy a tervezett beruházások menete felgyorsuljon, a munkálatok minél hamarabb befejeződjenek. Éppen ezért az új kormány megalakítása után a térség országgyűlési képviselője egyeztetni fog a szaktárcák minisztereivel is a szükséges forrásokról.

– Fontos, hogy az M49-es gyorsforgalmi út a határig, az M34-es út pedig Záhonyig épüljön meg. Mindezzel kapcsolatban elkezdődött az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, illetve folyamatos a kisajátítás – nyilatkozta korábban lapunknak dr. Tilki Attila.

Jogos társadalmi igények

– Az M3-as autópálya továbbfolytatásához a Perényi-tanya és Beregdaróc közötti szakasz környezetvédelmi engedélye megvan, most a tervezési és az engedélyezési tervdokumentációk készülnek. Ez már olyan infrastruktúra lesz, ami vonzza a tőkét, és ehhez az útszakaszhoz tervezzük a hidak építését is a térségemben. Van öt kompunk – Tuzsér–Zemplénagárd, Lónya–Tiszamogyorós, Aranyosapáti–Tiszaadony, Olcsva–Olcsvaapáti és Szamossályi–Porcsalma –, ezekhez kell kapcsolódnia a hídfejlesztésnek is, hogy ne legyen elzárt a beregi öblözet északi része. A lónyai hídnál már elkészült a környezeti hatástanulmány.



– Született továbbá arról is kormánydöntés, hogy a Szamoson is megépül majd a híd Szamossályi és Porcsalma között. A térség polgármestereivel beszélgettem a porcsalmai csomópont utáni nyomvonalról, s úgy tűnik, hogy ez Zsarolyánnál csatlakozik majd be a Fehérgyarmat és a Csengersima közötti útszakaszba. Az Olcsva–Olcsvaapáti közötti híd jogos társadalmi igény, a vásárosnaményi Tisza-hídhoz hasonlóan a Kisar–Tivadar közötti híd helyett is új épül, itt a közbeszerzés már lezárult és elkezdődhetett a tervezés.

– Mindebből egyértelműen is kitűnik: a következő évek az infrastrukturális fejlesztésekről szólnak majd térségünkben. S ez azért nagyon fontos, mert gazdaságélénkítő, gazdaságfejlesztő hatásuk van, s ez valamennyiőnk érdeke – tette hozzá befejezésül a honatya.



Borítókép: Szijjártó Péter és dr. Tilki Attila egyeztetés közben | Fotó: Wachtenheim József