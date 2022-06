Az, hogy évekkel ezelőtt megjelentek az utakon, járdákon, kerékpárutakon a rollerek, számos, válaszra váró kérdést is hozott magával: járműnek minősülnek-e, kell-e a használatukhoz jogosítvány, bukósisak, kell-e rájuk biztosítást kötni?



Szatmári-Margitai Gergely jogi szakértő még 2019-ben azt mondta, jogosítványhoz és biztosításhoz kellene kötni az elektromos rollerek használatát. Javaslatát azzal indokolta, hogy az elektromos rollerek Magyarországon nem minősülnek járműnek, ezért a használóját gyalogosnak tekintik, miközben egyes rollerek akár óránként 75 kilométeres sebességre képesek.

Ugyanabban az évben Pintér Sándor belügyminiszter egy képviselői kérdésre válaszolva azt írta: „az elektromos rollert a hatályos szabályozás alapján, külön eltérő rendelkezés hiányában csak segédmotoros kerékpárnak lehet megfeleltetni. A rendőrség a hatályos jogszabályok alapján köteles eljárni”, azaz minden rollerestől megkövetelheti a robogókon, segédmotoron kötelező felszereléseket, így például a sisakot, emellett kötelező biztosítás és jogsi kell a vezetésükhöz – olvasható a bejelentés magyarázatában a parlament.hu-n. Azóta eltelt közel három év, és bár alig van olyan település, ahol ne jelentek volna meg a rollerek, a szabályozás még várat magára.



A 25 kilométer per óra a határ



– Nagyon korszerű, remek dolog az e-roller, de szükség lenne hozzá megfelelő közlekedési kultúrára is – fogadta megkeresésünket Bordás Béla városgondnok, aki szintén úgy tudja, hogy az eszköz használatának jogi szabályozása még nem tisztázott 100 százalékosan.



– Azok a járművek, amelyeket nemrégiben Nyíregyházán is elhelyeztek, legfeljebb 25 kilométeres óránkénti sebességgel képesek haladni, tehát gyakorlatilag úgy kell tekintenünk rájuk, mint a gyalogosokra. Korlátozzák is ezeket, nem közlekedhetnek például a Kossuth téren, ahogy a város bizonyos útszakaszain sem, 18 év alatti személy pedig nem vehet részt a közlekedésben e-rollerrel – ám hiába a szabályok, nem mindenki használja ezeket rendeltetésszerűen. Egyébként amelyiken ülés van, és beépített erőforrásának köszönhetően 25 kilométeres óránkénti sebességnél többre is képes, segédmotor-kerékpárnak minősül, így szükséges hozzá a vezetői engedély s a bukósisak.



– Városgondnokként sajnos nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy rolleresek balesetet okoznak vagy annak az elszenvedői.



Ne a gyalogos ugráljon előlük!

– Gyakori hiba, hogy ketten is utaznak rajta, vagy szinte körül se nézve áthajtanak vele a gyalogátkelőhelyeken, amire az autósok nincsenek felkészülve. Az e-rolleresnek csak akkor van elsőbbsége a zebrán, ha a járművéről leszáll és áttolja. Ügyelniük kellene arra is, hogy kikerüljék a gyalogost, hogy ne azoknak kelljen elugrálni előlük.



– Fontos tudni, hogy két rolleres egymás mellett nem haladhat, s ahogy a kerékpárosoknak, úgy nekik is jobbra tartási kötelezettségük van. Ezt illene tudni, ahogy azt is, hogy a járművet használat során nem ledobjuk valahol, vagy bokorba lökjük, hanem megfelelő helyen letámasztjuk. Azt sem javasoljuk, hogy valaki nekiálljon egy ilyet megszerelni, mert könnyen belecsúszhat a rongálás vétségének gyanújába, ami kimeríti a bűncselekmény kategóriáját – tette hozzá a városgondnok.







Az biztos: ittasan roller sem vezethető



Tavaly márciusban egy ételfutárként dolgozó fiatalember Nyíregyháza belvárosában elektromos rollerével elütött egy kislányt, aki könnyebben megsérült. A Nyíregyházi Járási Ügyészség közlekedési ügyésze közvetítői eljárást rendelt el. A gyanúsított bocsánatot kért, s 200 ezer forint jóvátételt fizetett. A közvetítés tehát eredményes volt, az ügy nem került a bíróságra, az eljárást pedig megszüntették.

Vádat emelt a Salgótarjáni Járási Ügyészség egy helyi férfi ellen, aki elektromos rollerével ittasan nekiütközött a járdaszegélynek, és nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A szervezetében 2,5 ezrelék vér- alkohol-koncentráció volt, ezzel megszegte a KRESZ-t, hiszen járművet csak az vezethet, aki nem fogyasztott alkoholt. Fontos tudni, hogy a gépi meghajtású rollerek ittas vezetése azonos elbírálás alá esik azzal, ha valaki gépkocsit vagy motorkerékpárt vezet ugyanolyan állapotban.



Nagyszerű dolog az e-roller, de kellene hozzá közlekedési kultúra is Bordás Béla

A rollerek egyre népszerűbbek, Liza és Péter is szívesen használják

Illusztráció: Pusztai Sándor