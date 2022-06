Őseink ránk hagyott örökségéből százötven szellemi és épített, illetve természeti kincs található a megyei értéktár gyűjteményében, s mindebből ötvenet kötött csokorba az a kisfilm, amit szombaton mutattak be a sajtó képviselőinek a Sóstói Múzeumfaluban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság nem véletlenül választotta nyilvános ülése színhelyéül a túristvándi csűrt, ugyanis a hungarikum pályázatnak köszönhetően Nyíregyháza és a megye értékeiből állandó kiállítás várja a látogatókat ebben az egykori gazdasági épületben.



A csűr sokoldalú szerepére Baracsi Endre, a megyei értéktár bizottság elnöke is felhívta a figyelmet köszöntőjében. Mint kiemelte, az interaktív kiállítás mellett a volt magtár közösségi célokra is alkalmas, legyen szó sajtótájékoztatóról vagy konferenciáról. S a rendezvények hangulatát fokozza, hogy a résztvevőket értékek veszik körül.



Elmondta gondolatait dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is.



– Örülök a megyei értékeket bemutató kisfilmnek, a megyei értéktár bizottság kiváló munkát végez, hogy népszerűsítse ezeket a kincseket. Jó érzés, hogy a hungarikumok között megyénkből ott találjuk a beregi keresztszemest, Kabay János munkásságát és Máriapócsot, mint nemzeti kegyhelyet. Ilyen sok megyei érték között nagyon jó élni – jelentette ki a politikus, majd így folytatta:



– A választókerületemből két értéket emelnék ki: a szabolcsi almát és a bokortanyákat. Természetesen máshol is jelentős az almatermesztés, de leginkább úgy ismerjük, hogy „Szabolcs aranya”. A bokortanyák pedig nem azonosak az alföldi tanyarendszerrel, hanem sajátos településformák Nyíregyháza, Nagycserkesz és Nyírtelek térségében. A vármegyének, a megyének nevet adó Szabolcs település földvára és temploma is nemzeti emlékhely immár. Mindezeket az értékeket nemcsak védenünk, de felmutatnunk és népszerűsítenünk is kell – tette hozzá befejezésül dr. Vinnai Győző.



Ezt követően a résztvevők megtekintették a megyei értékeket bemutató kisfilmet, amelynek az alkotói is részt vettek a rendezvényen. A fényképeket Csutkai Csaba fotóművész készítette, a videófelvételeket Pongó Béla rögzítette, míg a szöveget Balogh Géza újságíró írta. A kisfilm a teljesség igénye nélkül bemutatta a természeti kincsek és az épített örökségek egy részét, mint például a sziktavakat, az alföldi szemnek szokatlan vulkanikus hegyeket, a középkorban épült templomokat, várakat, illetve kastélyokat, kúriákat.



Az értéktár bizottság ülésén részt vett dr. Nagy István agrárminiszter is, aki egyben a Hungarikum Bizottság elnöke. Felszólalásában először is köszönetet mondott a megyei értékekért, illetve a megyei hungarikumokért végzett munkáért.



– A filmet nézve nekem is elszorult a torkom, nemcsak Endrének. Áldott az a föld, áldott az a táj, ahol ilyen sok érték van. Sajnos, a köztudatban nincs becsülete ezeknek az értékeknek, az ország más részein nem is tudják, milyen sok értékkel büszkélkedhet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Ennek a kisfilmnek az is a célja, hogy bemutassa az itteni értékeket, felhívja rájuk a figyelmet, rámutasson, mi az az érték, ami összeköt, illetve ami megkülönböztet bennünket – fogalmazott az agrárminiszter, aki a Hungarikum Bizottság elnökeként arról is beszámolt, hogy Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság az elmúlt tíz évben 6,4 milliárd forint támogatást nyújtott több mint 2600 kedvezményezettnek a közös értékeink bemutatására és megőrzésére. A tárcavezető utalt arra, hogy a tíz esztendővel ezelőtt elfogadott, hungarikumokról szóló törvényben meghatározott Nemzeti Értékpiramis lehetővé teszi, hogy egy időben kapjanak nagy figyelmet a helyi, a tájegységi, a megyei értékek és a nemzeti sajátosságok.



Szólt arról is, hogy napjainkban 83 érték szerepel a Hungarikumok Gyűjteményében, a Magyar Értéktárban pedig 142 kiemelkedő nemzeti érték található. A Kárpát-medencei hungarikum mozgalom eredményeként pedig a több mint 1200 települési, tájegységi és megyei értéktárban megközelítőleg 10 ezer települési értéket gyűjtöttek össze a saját értékeiket egyre jobban megbecsülő és tisztelő helyi közösségek, amelyek száma folyamatosan bővül. Mindez a folyamat a nemzeti identitástudatot fejleszti, erősíti. A bemutatott kisfilmhez hasonló alkotások, a kiadványok és a rendezvények azért fontosak, mert nemcsak népszerűsítik, de újra a mindennapjaink részévé teszik a nemzeti értékeinket – tette hozzá a miniszter.



Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke felidézte a kezdeteket, amikor a 2012-es törvény megszületése után megyénkben is megkezdték munkájukat a helyi és a megyei szintű értéktár bizottságok. Hangsúlyozta, hogy ez a munka még nem ért véget, hiszen folyamatosan érkeznek javaslatok értékekre. A meglévő értékeket pedig vetélkedőkkel, pályázatokkal igyekszik a megyei önkormányzat népszerűsíteni a lakosság körében.



Házigazdaként a zárszót Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója mondta. Utalt arra, hogy a filmbemutatónak nemcsak helyet adtak, de a filmben is szerepelt a skanzen, ugyanis a kállai kettős táncához a régi épületek adták a díszletet.

MML