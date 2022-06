Ünnepi istentisztelettel és műsorral emlékeztek meg a nyírbátori református iskolások és az egyházközség közössége a katonai hősökről, majd együtt helyezték el koszorújukat.

– A Nyírbátori Református Egyházközség életében fontos esemény a magyar katonahősök tiszteletére rendezett megemlékezés. Azokra a magyar katonákra és civilekre gondolunk, akik életüket áldozták fel Magyarországért. Tesszük ezt azért, hogy jelenünket összekapcsoljuk múltunkkal, és azért, hogy a fiatalabbak is megtanulják hagyományainkat, cselekvő felelősségtudatunkat – hangoztatta a református közösség főgondnoka, dr. Báthori Gábor. Hozzátette, minden alkalommal különleges műsorral készülnek az eseményre, zsoltárokkal, katonaénekkel, versekkel tisztelegnek a hősök előtt. Öröm számukra, hogy a fiatalok is ott vannak ilyenkor köztük, és megélhetik velük a tiszteletnyilvánítás pillanatait.

Hősök, bárhol is nyugszanak

A honvéd mindig is a haza védelmére kötelezte el magát, ez az egyetlen nemes cél vezette. – A tisztelet és az emlékezés nem halványulhat, a felejtés, maga a pusztulás rideg könyörtelensége nem uralkodhat életünkön. A mi hős honvédjeink, bárhol is nyugszanak, érezzék, nem felejtjük el őket, áldozatuk itt él bennünk, hagyományainkban. Városunk történelmi múltja, református intézményeink és gyülekezetünk méltón emlékezni fog, hogy diákjaink megismerjék és büszkék lehessenek múltunkra-jelenünkre – hangzott el.

Az ünnepi istentiszteleten Horváth András alezredes, a Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium vezetője is megtisztelte jelenlétével a gyülekezetet.

Borítókép: A nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola diákjai adtak műsort | Fotó: Egyházközség