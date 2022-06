Már 35 KISS emeletes motorvonatot vett át a MÁV-Start: a 35. járművet hétfőtől a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon utazók vehetik igénybe. Emellett akár Hegyeshalomig, vagy hétvégén Debrecenen át Nyíregyházáig is lehet utazni ezeken a vonatokon.

Irány a Balaton

A megrendelt negyvendarabos flottából már csak öt szerelvényt vár a MÁV-Start. Várhatóan december végéig ezek is megérkeznek a vasúttársasághoz.

Az átvett járművek napi szinten közlekednek a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Újszász–Szolnok, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Vác–Szob és a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon. Hétvégén Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza között egyes sebesvonatokban is KISS motorvonat jár.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság közleményéből kiderül: a tavalyi siker után május 16-tól újra emeletes vonattal is elérhető a Balaton, hétvégente és ünnepnapokon a Dunakanyar és Fonyód közötti oda-vissza közlekedő Jégmadár expressz­vonatban. Hétvégente összesen öt viszonylaton közlekednek a déli partra, illetve onnan visszafelé.

Az ugyancsak emeletes vonattal közlekedő Panoráma expressz Nyíregyházáról, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról és Szolnokról biztosít gyors eljutást Siófokra és vissza.

Borítókép: A megrendelt flottából még öt szerelvényt vár a MÁV-Start | Fotó: MÁV