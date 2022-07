A kánikula önmagában is komoly erőpróba a szervezetnek, azonban a hirtelen váltakozó fronthatások még nagyobb terhet jelentenek. Néhány órára megérkezett hozzánk is a várva várt hidegfront, lehűlést hozott, ám ez sem tart sokáig, visszatér a hőség.

– A tartósan meleg időjárás, a frontok és átvonulások leginkább a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket, az idősebb embereket, illetve a gyermekeket viselik meg, rájuk fokozottan kell figyelni. Nagyon fontos a folyadékpótlás, és a vérnyomás rendszeres, akár napi többszöri ellenőrzése is – tudtuk meg dr. Zilahi Zsolt háziorvostól. A kardiológus főorvos figyelmeztetett arra, hogy a cukorbetegek szervezetére is hat a meleg idő, így náluk is lényeges a vércukorszintjének gyakoribb mérése.

Nem ritka a kettős fronthatás

– Melegfront esetén a tünetek már néhány órával a front átvonulása előtt jelentkezhetnek. Leggyakrabban vérnyomás-csökkenéshez, pulzusszám-emelkedéshez, fejfájáshoz, illetve migrénes panaszok gyakoribb előfordulásához vezethet, de erősítheti a depressziót is, azaz hangulatváltozást idézhet elő – magyarázta a főorvos. – Hidegfrontra érzékenyeknél a tünetek inkább a front átvonulása után jelentkeznek. A csökkenő hőmérséklet ízületi fájdalmakat, reumás panaszokat, asztmás rohamokat, gyomor-, epe- és vesegörcsöket, epilepsziás rohamokat okoz. A melegből hirtelen hidegre forduló időszakban gyakoribbak a mellkasi panaszok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a légnyomás- növekedés szerepet játszhat a szívinfarktus kialakulásában, ezekben az időszakokban az újraélesztések száma is nő, de a hidegfront a koraszülések számának emelkedését is hozhatja – sorolta a lehetséges hatásokat dr. Zilahi Zsolt. Hozzátette: hazánkban nem ritkák a kettős fronthatások, melyek változatos tüneteket idézhetnek elő. Mindkét fronthatásnál jelentkezhet a levertség vagy ingerlékenység, nyugtalanság, alvászavar, és csökkenhet a koncentrálóképesség.

Segít a testmozgás

Fontos kérdés, mit tehetünk azért, hogy könnyebben viseljük el a fronthatásokat. Ezzel kapcsolatban dr. Zilahi Zsolt úgy fogalmazott, hogy mint az élet minden területén, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a stressz csökkentése és rendszeres testmozgás ilyenkor is sokat segíthet. – A megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs, a C- és B-vitamin, a cink, mangán és magnézium fogyasztása, a napi minimum 6, de inkább 8 óra alvás jótékony hatással van a szervezetre frontérzékenység esetén is. A stressz csökkentésére kiváló lehet a meditáció, a relaxálás, ahogy a rendszeres sportolás, ha valaki nem szeret futni akkor az intenzív gyaloglás is. S ami minden helyzetben alap, a folyadékfogyasztás. Ez napi 2-3 litert jelent, s figyeljünk arra is, hogy az ásványvízben az ásványi anyagok koncentrációja magas legyen – tanácsolta a frontokra érzékenyeknek a főorvos, hozzátéve: ezek mindenki szervezetére jó hatással vannak.