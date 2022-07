– A csúcsidőszaknak folyamatos drágulással vág neki az országos albérletpiac. Az albérletárak 2022-ben majdnem negyedével voltak magasabbak, mint egy évvel korábban a KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint. Az emelkedés többek között azzal magyarázható, hogy a stabilan erős kereslethez képest az albérletkínálat a felére esett vissza – idézi az ingatlan.com Balogh László vezető gazdasági szakértőt. A szakember arra számít, hogy a kereslet és a kínálat a következő időszakban egyensúlyba kerül.

– A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után berobbanó kereslettel párhuzamosan a kínálat is bővülésnek indulhat, és ismét bőven 10 ezer fölé kerülhet a kiadó lakóingatlanok száma, amelyekből az egyetemre tartó fiatalok válogathatnak. A kínálat bővülése visszafoghatja az albérletárak emelkedését is – vélekedett Balogh László.

Mennyi a rezsi?

Szerinte az idei albérletszezon azért lesz kivételes, mert az előző években a lokáció és a bérleti díj volt a legmeghatározóbb tényező a bérlőjelölteknél, csak ezek után jött a rezsi és közös költség. Az idei szezonban viszont várhatóan szinte minden lakásmegtekintés során elhangzik majd a kérdés, hogy “mennyi a rezsije?”. A diákoknak már nem csak a folyamatosan növekvő bérleti díjak jelentik majd a kihívást, hanem tudatosabban oda kell figyelniük a kiválasztott ingatlan energiafogyasztására is. Az egy főre jutó bérleti díj csökkentését a diákok eddig úgy oldották meg, hogy többen béreltek egy nagyobb alapterületű ingatlant, de idén ezek közül is az energiatakarékos lakásokat érdemes keresniük.

Gazdag Dóra férjével és az egy éves kislányával több mint egy hónapon keresztül keresett albérletet Nyíregyházán, míg végül sikerült rátalálnia a megfelelőre.

– A párom a megyeszékhelyen kapott állást, ezért szerettünk volna Nyíregyházára költözni. Korábban Beregszász mellett laktunk, de a háború miatt jobbnak láttuk, ha átjövünk Magyarországra. Nekem nem volt ismeretlen a terep, hiszen Nyíregyházán végeztem a szakközépiskolát. Egy darabig Tákoson, rokonoknál laktunk, s közben keresgéltük, nézegettük az kiadó albérleteket. Ami meglepő volt, hogyan nagyon sokan ódzkodtak attól, hogy gyerekkel költöznénk. Az Érkertben található lakást végül sikerült havi 85 ezer forintért egy évre kivennünk, írtunk róla szerződést, és odaadtunk még két havi kauciót is, amiből egyet „bukunk”, ha a tervezett egy év előtt költöznénk ki – mondta lapunknak az ápoló végzettséggel rendelkező Gazdag Dóra, aki hozzátette, leginkább interneten keresgélték a kiadó lakásokat.

Gyorsan talált lakást

Myke Bouard Ramos viszonylag könnyedén talált magának albérletet a megyeszékhelyen. A huszonkilenc éves labdarúgó a fővárosi MTK csapatától tette át a székhelyét Nyíregyházára, egy évre ugyanis a Szparihoz igazolt.

Mint azt lapunknak elárulta, abban, hogy ilyen gyorsan albérletre lelt, sokat segített a nyíregyházi klub részéről Feczkó Tamás vezetőedző és Murák László technikai vezető, illetve Fehér Milán, akinek a közvetítésével került a nyíregyházi csapathoz.

– A klubtól is kaptam tippeket, illetve Milán volt az, aki felvette a kapcsolatot a mostani főbérlőmmel, ő egyeztetett vele, nekem már csak meg kellett néznem a lakást. Összesen három albérlet volt a kalapban, míg végül a Damjanich lakóparkban található 44 négyzetméteres, erkélyes, bútorozott, másfél szobás lakásra esett a választásom. Egyedül költöztem, így nem kerestem ennél nagyobbat. Egy évre vettem ki az ingatlant, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Írtunk szerződést is a bérlésről, két havi kauciót kellett előre kifizetnem – mondta a labdarúgó, aki abban bízik, hogy a nyíregyházi csapatba is olyan gyorsan beilleszkedik majd, mint amilyen gyorsan rátalált a megfelelő albérletre.

A háború is hat a piacra

Boczákné Radvánszki Erzsébet, a nyíregyházi Jogos Otthon Bt. vezetője lapunknak azt mondta, náluk nem elsősorban az egyetemisták keresik kiadó albérleteket, hanem inkább az olyan párok, akik elérkezettnek látják az időt az összeköltözéshez, de olyan érdeklődőkkel is gyakran találkoznak, akik vidéken laknak, a megyeszékhelyen dolgoznak, és nem akarnak tovább ingázni. A szakembertől megtudtuk, egy másfél szobás lakás bérleti díja átlagban 90 és 120 ezer forint közt alakul Nyíregyházán. – Az utóbbi időben sok olyan ügyfelünk volt, akik a háború elől menekültek a megyeszékhelyre – tette hozzá a Jogos Otthon vezetője. Boczákné Radvánszki Erzsébet szerint a rezsicsökkentéssel összefüggő változások is kihathatnak majd az albérletpiacra, erre a kérdésre az elkövetkező néhány hónap ad majd választ.

TG