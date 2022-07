Az idei nyár nem bővelkedik csapadékban, de ez nem befolyásolja nagyon a magról kelő, szárazságtűrő parlagfű növekedését. A földutak mentén megjelent a virágbimbós, egybefüggő kolóniát alkotó növényzet.

Mint ismert, a parlagfű mentesítésére vonatkozó szabályok szerint, nincs türelmi idő, nemcsak a vegetációs időszak alatt, hanem bármikor ellenőrizheti a hatóság, hogy eleget tettek -e kötelezettségüknek a föld-, magánterületek-, és telektulajdonosok. Nem szabad megvárni, amíg a porzós virágzatból a levegőbe jut az allergiát okozó pollen.

Bár nem a bírságolás a célja a hatóságnak, de a büntetés visszatartó erő. Az irtás elmulasztásának borsos ára van, amely a szennyezett terület nagyságától függ.

Önkormányzati terepszemle

Az ellenőrzést végző hatóságon kívül a napokban már az önkormányzatok is felhívták a lakosság figyelmét a parlagfű irtására. Az allergén növény elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges környezet biztosítása közös célunk.

Lapunk önkormányzatokat kérdezett meg arról, mit tapasztalnak, csökken-e a szennyezett területek nagysága, jogkövetőek -e a telektulajdonosok és a gazdák, ugyanis termelésből kivont földek, valamint az elhanyagolt zöldfelületek okozzák a legtöbb bajt.

A belterületi utak mellett, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok udvarán, a parkokban és a zöldfelületeken a helyi önkormányzatoknak kötelességük a kaszálás. Az sem ritka, hogy lakossági bejelentés alapján indul el a hatósági eljárás, majd az illetékes szervek elrendelik a kényszerkaszálást.

De, siessünk előre! Ahogyan az ellenőrzést végző hatóság, úgy az önkormányzatok is azt hangsúlyozzák: nem a bírságolás a cél! A területek tisztán tartásával mindenekelőtt a légúti allergiásokat egészségét óvjuk meg.

– Az idén is folyamatosan szemlézzük azokat a területeket, ahol eddig is bevetettük a traktoros szárhúzót, a gép tökéletesen alkalmas a parlagfű eltávolítására. A feladat nagy részét a közmunkásokkal végeztetjük el – válaszolt kérdésünkre Szekeres József, Nyírtelek polgármestere. Majd azzal folytatta, nem várják meg, hogy pollent szórjon a növény, kéthetente pásztázzák a problémás területeket, agresszív gyomról van szó, nagyon nehéz megszabadulni tőle.

– Azt tapasztaljuk, hogy ma már sokkal kisebb területen okoz problémát a szennyezettség, mint évekkel ezelőtt, egyre inkább odafigyelnek a tulajdonosok erre. A bokortanyákon is sokat javult a helyzet, főként ott, ahol művelés alá vontak eddig használatlan földterületeket. Egyébként pedig bárki, bárhol parlagfüvet lát, bejelentheti online, vagy akár mobiltelefonról. Csatolhatja a területről a fotót, a GPS -koordináták alapján azonosító a hely, s a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) parlagfű bejelentő rendszerén keresztül eljut a hatóságig a jelzés. Ezzel is nagyban segítheti bárki a fertőzött területek feltérképezését. A felület a Nébih oldalán elérhető. Ha tudomásunkra jut, hogy az önkormányzat kezelésében lévő út mentén burjánzott el valahol a növény, azonnal cselekszünk – erősített rá a polgármester, akitől megtudtuk, hogy Nyírteleken a parlagfű- mentesítésben az egyik helyi civil szervezet is aktívan közreműködik.

Gyakori kérdés, hogy mit kezdhetnek az önkormányzatok azokkal a telkekkel, ahol nem lakik senki vagy idős emberek tulajdonában van, akik segítség nélkül nem bírják lekaszálni a gyomos kertet vagy udvart.

Ahol nincs gazdája a területnek, ott kényszerkaszálást rendelnek el.

– Nekik segít az önkormányzat – válaszolta Lisovszki Tamás. A nyírbogdányi polgármestertől megtudtuk, településükön elvétve, de találnak 1-2 megüresedett ingatlan, melynek gazos az udvara. Az ilyen esetekben a jegyző jár el, s keresnek megoldást a problémára.

– Belterületen sok-sok ezer négyzetméter zöldfelületet tartunk rendben, emellett az elkerülő út 2 kilométeres szakaszán, valamint a belterületi 2 kilométer hosszú kerékpárút mentén gyomtalanítunk. Fontos, hogy a gyom elszaporodását meggátoljuk, mert erős gyökeret ereszt, több évtizeden át is küzdhetünk ellene. Mivel Nyírbogdányban csökkent a közfoglalkoztatási programban résztvevők száma, ezért az utak mentén az irtásra egy céget kérünk fel – fűzte hozzá Lisovszki Tamás.

Tudatosabbak az emberek

– Vásárosnaményban egy külön brigád dolgozik azon, hogy a városban és Vásárosnamény-Perényi tanyán rendben tartsák a zöldfelületeket: sövényt vágnak, nyírják a füvet, irtják a gyomokat. Heti szinten egyeztetjük, hol van rájuk szükség, ott végzik el a feladatot – erről már Filep Sándor polgármester beszélt lapunknak. Hozzátette: egyre környezettudatosabbak az emberek, s nem szeretnének bírságot sem fizetni, ezért a kaszálással sincs baj.

Mint ismert, a növényvédelmi bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület mérete határozza meg, 15 ezer forinttól 5 millióig terjedhet a büntetés. Bár augusztustól fokozódik az allergiások panasza a parlagfű miatt, már ebben az időszakban is érzik: van valami a levegőben.

Hozzászokik a szervezet

Van egy mondás: a nyár derekán tüsszögő, rekedt ember biztosan pollenallergiás. Aki a parlagfűtől szenved már most kezdje el szedni a gyógyszereit, hogy könnyebben vészelje át a több hónapig tartó kellemetlen tüneteket. Sokan keresik a tüneti terápián túli lehetőségeket , amivel végleg megszabadulhatnak az allergiától, ilyen az immunterápia.

– Az úgynevezett deszenzibilizáló kezelés során a panaszt okozó allergén kivonatát cseppekben vagy spray segítségével a páciens nyelve alá juttatjuk, így fokozatosan kialakul egy egészséges immunválasz a szervezetében, a beteg hozzászokik az allergiát kiváltó anyaghoz és panaszok nélkül elviseli annak a jelenlétét. A terápia gyerekkorban egy-két fajta allergénnel is végig vihető, s felnőttkorban is hatásos, – foglalta össze az általában 3-5 évig tartó terápia lényeget dr. Csürke Ildikó allergológus. Megtudtuk, az eljárás nem tb- támogatott, és kizárólag allergológus szakorvos javaslatára írható elő.

KO