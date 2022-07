A Vodafone Magyarország Alapítvány 2018-ban olyan programok felkutatására hozta létre 15 millió forint összdíjazású Digitális Díját, amelyek a digitalizáció támogatásával praktikus segítséget adnak a mindennapi élet során.

Ebben az évben negyedik alkalommal rendezték meg az alapítvány innovációs versenyét, amire 2022-ben összesen 118 pályázat érkezett.

Közülük 10 digitális és társadalmi szempontból is kiemelkedő pályázatot díjaztak, egyikük olyan nyíregyházi fejlesztés, amiről nemrég számoltunk be a lapunk hasábjain.

A héttagú zsűri egybehangzó véleménye alapján döntöttek úgy, hogy Inkubációs Különdíjat is kiosztanak, hogy kiemelhessenek és segíthessenek plusz egy pályázatot.

Folytatódhat a fejlesztés

Ezt a különdíjat érdemelte ki a BánkiRobot Team két tagja, Prill Gábor és Sisa László, a HandExpo elnevezésű, a bénult ujjak mozgatását segítő exoskeletonukkal. Mivel egy fél éven keresztül tartó szakmai mentoringban részesülnek a Vodafone mentorcsapatának jóvoltából, a fejlesztés folytatódhat tovább.