– Folytatva a hagyományokat, a nappali képzések közül a legnépszerűbb most is a mentőtiszt, ezt követte a szülésznő és a védőnő szak, a levelező képzések közül az ápoló szak is bekerült a legkedveltebbek közé – sorolta a kar oktatási dékánhelyettese. Elmondta azt is, hogy a nyíregyházi campus mellett még két helyen, Szolnokon indítják a védőnő és az ápoló képzést levelező tagozaton, valamint Beregszászon is van kihelyezett képzésük.

Nyílt nap a DOTE egészségügyi karán

Forrás: Pusztai Sándor



– Bízunk benne, hogy a pótfelvételi eljárásban tovább emelkedik a hallgatói létszámunk – jegyezte meg dr. Sárváry Attila, aki a tapasztalatok alapján arra számít, hogy 30-40 jelentkező juthat még be akkor a karra. Augusztus 5-éig adhatják be a jelentkezésüket azok, akiket vagy nem vettek fel sehová, vagy nem jelentkeztek az általános felvételi eljárás során egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. Az orvos- és egészségtudományi alapképzésekre állami ösztöndíjas helyek is rendelkezésre állnak. Ápoló, mentőtiszt, szülésznő, védőnő, egészségügyi szervező alapképzésre is jelentkezhetnek államilag támogatott képzésre leendő hallgatóink – erősítette meg a dékánhelyettes és hozzátette: mesterszakokra csak önköltséges képzésre lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban.

Külföldi hallgatók is jönnek

S nemcsak itthon, külföldön is népszerű az egészségügyi kar, amit bizonyít, hogy szeptembertől ápoló, egészségügyi szociális munka, szociális munka és szociális gazdaság képzésre már biztosan felvettek több mint 50 hallgatót, akik jellemzően Afrikából, a Közel-Keletről érkeznek majd a nyíregyházi campusra, lesz közöttük pakisztáni, szír, indiai és kínai fiatal is.

​– De az ő számuk is emelkedhet, mert vannak még le nem zárt jelentkezések – mondta dr. Sárváry Attila, ez pedig magasabb szám mint 2021-ben volt – tette hozzá.