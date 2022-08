Bujon lakom, a BÁV-nál, majd a Szociális Gondozási Központban dolgoztam, később, az iskola elvégzése után a hajléktalanszállón. Mankóval tudok csak járni, azt is legfeljebb 50 métert, így nem tudok eljutni szinte sehova. Nagyon rossz állapotú, komfort nélküli vályogházban lakom hét éve. Az első szobám földes. A víz bevezetése is meghaladja az anyagi lehetőségeimet. Olyan jó szándékú szakembert, közösséget keresek, akik tudnának segíteni. Nem kívánom ingyen, csak nem tudom egy összegben kifizetni a bekerülési költséget. Havi 25-30 ezer forintjával fizetném a tartozásomat. Amennyiben nyitnának egy számlát, én ide utalnám az összeget, amiben megegyezünk. Ha lenne olyan alapítvány vagy magánszemély, aki segítene, nagyon megköszönném. Még egyszer hangsúlyozom, nekem nem pénz kell, hanem az, hogy felújítsák a házam. Előre is köszönöm. Sikerülnie kell, mert én nagyon bízom benne! Olyan nagyon nehezen szántam rá magam, hogy kérjek, mert eddig én segítettem másokon. Nehéz volt döntenem, de ha „megindul” a ház hátulja, mehetek a hajléktalanszállóra.



- Név és cím a szerkesztőségben -