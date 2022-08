A Hotel Pangeában tartott ünnepségen a park lakói és dolgozói voltak a főszereplők: fotókon és bejátszásokon visszaköszönt az elmúlt 25 év, felvillantak a fejlődés legfontosabb állomásai, videóüzenetben köszöntötte a zoo-t Majka, Liptai Claudia, Szántó Dávid és Dobó Kata, de a világ számos országának állatkert-igazgatói is boldog születésnapot kívántak. A dzsungel könyve nyitányát Mészáros Árpád Zsolt és Kuthy Patrícia adták elő, Lutter Imre műsorvezető-előadóművész pedig nemcsak a saját, a parkról írt versét olvasta fel, de egy készülő könyvből is idézett – azt az 1996-os szentestét elevenítette fel, amikor Gajdos László igazgató Hollandiából megérkezett Elekkel, s a hóesésben elmesélte az oroszlánnak, hogy egyszer itt egy nagy állatkert lesz, zsiráfokkal, elefántokkal... Kevesen hittek ebben, de Gajdos László és a csapata valóra váltották ezt az álmot. – Egy állatkert sikerét mi sem jelzi jobban, mint hogy nagyon sok kölyök születik – a Nyíregyházi Állatpark ezen a téren is kiemelkedő, és persze az itt folyó munka elismerése az is, hogy többször is Európa legjobb állatparkjává választották. Nemcsak a szakma, hanem a közönség is elismeri és értékeli a fejlődést, a sok kreatív megoldást – ezt mondta Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatója és hozzátette: egyedülálló az, ahogy a szolgáltatások minősége folyamatosan javul, és az is, ahogyan a legkisebbek igényeit is figyelembe veszik – mint mondta, ez utóbbi a turisztikai attrakciók esetében különösen fontos. Az állatpark mellett Sóstógyógyfürdő is fejlődik, ez pedig egyértelműen látszik a turisták és a vendégéjszakák számának növekedésén. Ez egy tökéletes kombináció: a SóstóZoo-ban elégedettek a lakók, azaz az állatok és elégedettek a parkba látogatók is – mondta Juhász Szabolcs.

Mindenki fontos láncszem

– Ez a nap az állatvédelem ünnepe is – így fogalmazott Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos, aki szerint a park sikere túlmutat a turisztikai jelentőségén, hiszen a SóstóZoo az európai állatvédelem élharcosa. – A prevenciós és oktatási projektjeik, ahogy a fajmegmentési programjaik, egyedülállóak. Fontos partnereink az állatvédelemben, ami a kormány számára kiemelten fontos terület. Ezt bizonyítja, hogy megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, megújítottuk az állatvédelmi törvényt, támogatjuk az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket, a felelős állattartás jegyében pedig elindítottuk a gazdijogsi programot. És ez csak a kezdet: azt szeretnénk, ha Magyarország követendő példa lenne más államok számára az állatvédelem terén – mondta a kormánybiztos.