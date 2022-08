– Nem biztos, hogy mindenhol sikerül akkora mértékben bért módosítani, mint amennyire a dolgozók elvárnák, s sok szektorban nem is tehetik meg, hogy év közben emelnek. Ha valóban recesszió előtt állunk, nem szívesen írják felül éves költségvetésüket a munkaadók – mondta el lapunknak Oláh Csongor. Az egyik legnagyobb munkaerő-közvetítő cég régióvezetője szerint egyes szektorokban szorítóhelyzetben vannak a cégek, ha meg akarják tartani szakképzett dolgozóikat, ezért is emelnek most a béreken és egyéb juttatásokon.



Oláh Csongor elmondta, a munkaerő-közvetítő a megyében működő nagyvállalatok többségével kapcsolatban áll. Információik szerint több helyen terveznek bérmódosítást szeptembertől, van, ahol már alá is írták a munkavállalók.



Nem csupán a cégeken múlik



– Átlagosan 5-10 százalék közötti béremelésről hallunk, hogy ez mire lesz elég, majd kiderül. Egyes cégek részéről lenne fogadókészség egy évközi magasabb emelésre is, ám még mindig nagy a bizonytalanság. A vállalkozások számára a működési költségek folyamatos emelkedése visszatérő probléma, bizonyos ágazatokban a megrendelések alakulása is ingadozó, vagy egyszerűen alapanyaghiány van – sorolta a hátráltató tényezőket a szakember.



Hozzáfűzte, az is fontos kérdés, hogyan tudják – és be akarják-e – a vállalkozások az áraikba beépíteni az esetleges évközi béremelést, merthogy egy ilyen lépés bizony lecsapódhat a termékek vagy szolgáltatások áraiban, s akár tovább gerjesztheti az inflációt is. Ez egy ördögi kör.



– A munkaadók most „vakargatják a fejüket”, hogyan oldják meg ezt a helyzetet. Nem beszélve arról, hogy az új katatörvény következtében lesznek olyan munkatársak egy-egy cégnél, akiket fel kell vennie a foglalkoztatónak, mert meg akarja tartani a szakemberét, s sokan dönthetnek úgy, hogy másodállásban folytatják tovább vállalkozásukat egy fix, pénzügyi és adózási szempontból is biztonságot nyújtó főállás mellett. Ez a jelenség nagyon sok ágazatban megfigyelhető lesz a következő időszakban – vetítette előre a toborzócég szakembere, aki szerint a bevált, szakképzett munkaerőt mindenképp meg akarják majd tartani a vállalkozások, ha kell, béremelés árán is.



Kiegészítő béremelés



– A jelenlegi helyzetben azt a döntést hoztuk, hogy szeptember 1-jétől a Michelin Hungária Kft. valamennyi dolgozója kiegészítő béremelésben részesül – erről már dr. Nemes Attila beszélt lapunknak.



A cég ügyvezetője kérdésünkre kifejtette: azt tapasztalják, hogy a munkaerőpiac jelenleg ugyanolyan dinamikus, mint a koronavírus-járvány előtti időszakban.

– Találkozunk ugyan nehézségekkel a munkaerő-felvételben és az újonnan felvett dolgozók megtartásában, illetve főleg karbantartási területen látunk a térségben komoly szakemberhiányt, azonban valamennyi munkaposztunkat be tudjuk tölteni. Munkavállalóink elkötelezettségének biztosítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a csapatok közötti együttműködésre, munkatársaink képzésére, a vezetői munka minőségének fejlesztésére, a munkahelyi körülmények folyamatos javítására. Emellett a kelet-magyarországi bérpiacnál vonzóbb, számos béren kívüli juttatást is tartalmazó kompenzációs csomagot ajánlunk munkatársainknak – részletezte dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. ügyvezetője.



Kárenyhítésre várnak



A mezőgazdaságban óriási károkat okozott ebben az évben az aszály, emiatt most nem elsősorban a fejlesztésekkel, bővítésekkel, hanem a kárenyhítés összegzésével vannak elfoglalva az agrárcégek. Nagy súly van a vállukon, hiszen nem csupán a saját vállalkozásukért vállalnak felelősséget, hanem a föld megműveléséért, az ország élelmezéséért, kezdte mondandóját Pásztor András, a Timári Vetőmag és Szárító Kft. ügyvezetője. Úgy fogalmazott: – Tudjuk, hogy az infláció miatt mindenképpen szükség lenne a béremelésre, de nálunk ez a jövő kérdése. Sok minden áll azon, hogyan viszonyulnak a biztosítók az aszálykárhoz, hogyan haladnak majd a kifizetések. A kiadásainkat és a károkat számításba véve nincsenek jó kilátásaink. Szeretnénk megtartani dolgozóinkat, s a hűségüket a jelenleginél magasabb fizetéssel honorálni, de csak úgy nem ígérgethetünk – jegyezte meg a cégvezető. A timári vállalkozásnál összesen hétszázan dolgoznak, több mint százan közvetlenül a mezőgazdaságban.