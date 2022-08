Aki a művelődési központban, a könyvtárban és az uszodában ezen a nyáron sűrűn találkozik egy korábban nem látott fiatal hölggyel, biztosan felteszi magának a kérdést: ki lehet ő? Nincs olyan nap, hogy ne bukkanna fel valahol a Szamos-parti városban, mostanság pedig a CSAK! Fesztivál szervezéséből is kiveszi a részét.

Drimbó Réka Magdolna a Nagyváradtól 61 kilométerre lévő romániai magyar községből, Tótiból érkezett. Első éves hallgatója Bihar megye legnagyobb városában a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemnek, ahol szociális munkát tanul.

- Már az első félévben hallottam az Erasmus+ programról, és már akkor felkeltette a figyelmemet a szakmai gyakorlat lehetősége. Elhatároztam, hogy élni szeretnék vele. Az uniós programnak rengeteg előnye van. Az ügyintézési határidő majdnem lejárt, amikor sok reményt nem fűztem hozzá, hogy bárki is visszajelez. Szerencsémre másnap négy intézmény is visszaírt. A Csengeri Ifjúsági Egyesület már akkor szimpatikusnak tűnt, ezért nem is volt kérdés, hogy a szakmai gyakorlatomat ott szeretném tölteni.

– Elmondhatatlanul örültem, hogy bennünket választott, hiszen bőven van teendő nálunk – csatlakozott a beszélgetésbe Kovács Barnáné Csilla, a Petőfi Sándor Könyvtári Közművelődési és Intézményfenntartó Központ intézményvezetője. – Azt tapasztalom, hogy szeret és tud is csapatban dolgozni a közös célok eléréséért. Jó kommunikációs képességeinek, terhelhetőségének és elkötelezettségének nagy hasznát vesszük.

- Az első szakmai gyakorlatomat mindenképp egy barátságos, csendes környéken szerettem volna tölteni. Amikor felvettem a kapcsolatot Kovács Norberttel, a csengeri Erasmus koordinátorával, elmondta, hogy már voltak itt az előző években is hallgatók szakmai gyakorlaton Szatmárnémetiből, viszont én vagyok az első, aki messzebbről érkezik – jegyezte meg Drimbó Réka. – Csengerről nem sokat hallottam korábban. Az első perctől kezdve mindenki nagyon kedvesen fogadott, kreatív és jól megszervezett csapat tagja lehetek, a kollegáim és a főnököm, Kovács Barnáné is az elejétől kezdve befogadóak voltak. Bemutatták a környéket, a látnivalókat, tájékoztattak a programokról, majd részletesen elmagyarázták a napi teendőimet is.

– Ez már a harmadik év, amikor külföldi egyetemista kerül hozzánk. Ennek a munkatársaim és én is nagyon örülünk. Az igazság az, hogy az előző kapcsolatok is megmaradtak, és visszajárnak önkénteskedni hozzánk – azt hiszem, ezzel sok mindent elmondtam. Bízom benne, hogy ez Rékánál is így lesz majd – tette hozzá Csilla. – A legelső naptól kezdve nagyon jól érzem magam itt, segítőkész mindenki, és úgy érzem, hogy sikerült beilleszkednem. A munkán kívül jut időm arra is, hogy szabadidőmben olvassak, pihenjek, vagy épp elmenjek az itteni fiatalokkal egy jót beszélgetni. Kifejezetten tetszik a szobám, amit otthonosan rendeztek be. Jó érzéssel tölt el az, hogy ilyen szuper csapat tagja lehetek. Az első program, amin részt vehettem, egy szabadtéri esemény volt, ahol a csengeriek mellett Burai Krisztián is fellépett.

Kiderült, hogy Rékának főként adminisztrációs teendők hárulnak a művelődési központban, a könyvtárban és a városi uszodában, és részt vesz az események szervezésében, lebonyolításában, a plakátok szerkesztésében, valamint a diákmunkások munkájának koordinálásában.

– A csütörtökön kezdődő CSAK! Fesztivál szervezésében segítettem. Kíváncsian várom a programsorozatot. Az ittlétem alatt részese lehetek a Csengeri Napoknak és a Csengeri Almafesztivál előkészítésében is részt fogok venni.

– Réka a plakáttervezéstől a rendezvények lebonyolításig mindenből alaposan kiveszi a részét. Bízom benne, hogy az itt eltöltött idő alatt sok tapasztalatot szerez, ezáltal egy szélesebb világlátással és új kvalitásokkal térhet majd haza ez a kedves, céltudatos lány, akiben egy nagyon szimpatikus, magabiztos, szorgalmas diákot ismertem meg. Igazán könnyen beilleszkedett a munkahelyi közösségünkbe. Remélem, az ő életében is egy életre szóló élmény marad a Csengerben eltöltött időszak, hiszen új kapcsolatokat építhetett ki. Úgy gondolom, hogy az itt szerzett készségeket, képességeket később a munkaerőpiacon is jól tudja majd hasznosítani – fejtegette Kovács Barnáné Csilla.

Drimbó Réka helyesen döntött, amikor szinte az utolsó pillanatban élt az Erasmus+ lehetőségével:

- Remek impulzusokkal gazdagodtam eddig, sok pozitív megerősítést kaptam, a feladataimat szívesen végeztem. Nagyon szeretek emberekkel dolgozni, és úgy gondolom, hogy az ittlétem alatt olyan gyakorlati tudást sajátíthatok el, amellyel fejleszthetem a problémamegoldó és csapatmunkát érintő készségeimet. A CSAK! Fesztivál lesz a hab a tortán – zárta gondolatait Réka.

A CSAK! Fesztivál programja

Augusztus 4., csütörtök, 19.00: Fesztiválmegnyitó, Sziporkázó melódiák a 18. századi Bécsből, Nyáresti muzsikák, művelődési ház udvara

Augusztus 5., péntek, 20.00: Csányi Sándor: Hogyan értsük félre a nőket?, művelődési ház udvara

Augusztus 6., szombat, 19.00: Kincses Veronika-est, CSAK! Ház

Augusztus 7., vasárnap, 20.00: Fedák Sári-est, művelődési ház udvara

Augusztus 11., csütörtök, 20.00: Dalok egy zongorával, Dés László-koncert, izraelita temető

Augusztus 12., péntek, 20.00: Csehov Sirály kurzus előadása Eszenyi Enikő rendezésével, CSAK! Ház

Augusztus 13., szombat, 20.00: Ödön von Horváth Kasimir és Karoline bemutatója Szilágyi Csenge rendezésével, CSAK! Ház

Augusztus 14., vasárnap, 15.30: Ödön von Horváth Kasimir és Karoline, CSAK! Ház

- Ladányi Tóth Lajos -