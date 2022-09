– Mindenkinek külön megköszönöm, hogy a jelenlétével segít elviselni ezt a délutánt, mert az elismerést, a jó szót nagyon nehéz viselni. Úgy érzem magam, mint egy emléktábla avatáson – így kezdte köszöntőjét a 28. Tőkés-díj átadón az idei kitüntetett, Lezsák Sándor József Attila-díjas költő, tanár, politikus, az Országgyűlés alelnöke, majd hozzátette: – Ez a díj benne van a magyar történelmi tudatban, kitüntetettjeit, de a magyarokat is a keresztény nemzeti tudat, az Európa-tudat és a veszélytudat köti össze. Ez utóbbi ahhoz kell, hogy ellenálljunk mindannak, ami most fenyeget, legyen szó orosz-ukrán háborúról, migrációról vagy rezsiválságról. A Tőkés-díjazottak munkássága, Tőkés László és sok-sok tízezer magyar küzdelme bizonyítja, hogy soha nem adjuk föl – jelentette ki, majd Nagy László szavait kissé aktualizálva így folytatta: – „A torkon vágott forradalmak pirosát és gyászát viseljük belül, és az újabb torokra mért ütés végzetes, önmegsemmisítő lehet". Megtanultuk, hogy ki lehet bennünket zárni, de a múltunkból kizárni bennünket nem lehet – fogalmazott, majd visszautalva arra a pillanatra, amikor Magyarország Alaptörvénye mellett ö is igennel szavazott, hozzátette: – A rendszerváltoztató folyamat soha nem fog befejeződni, de akkor és ott olyan pillanat kezdődött, ami után a Kárpát-medencének programja lett, amely azóta is és mindig egy sebezhetetlen jövő érdekében hat – hangsúlyozta, miután átvette a kisvárdai Tőkés László Alapítvány elnökétől, Lengyel Szabolcstól a Györfi Sándor készítette emlékplakettet, illetve Kótai Ferenc portréját és emléklapját.