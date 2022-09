Negyedik alkalommal rendezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal az Őszköszöntő Szabolcsi Jótékonysági Almanapot, melynek az idén is a Nagykálló-TÉSZ telephelye, illetve almáskertje adott otthont. A térség közéleti szereplői, országgyűlési képviselői, hivatalnokai, a különböző szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem) vezetői közösen szüretelték Szabolcs aranyát: a nap végére összegyűlt almamennyiséget a szervezők most is a megyei gyermekotthonokban élő nehéz sorsú fiatalok számára ajánlották fel.

Az almanap részvevőit először a házigazda, a Nagykálló-TÉSZ tulajdonosa, Bölcskei György köszöntötte, aki nem rejtette véka alá az ágazat nehéz helyzetét, mondván, évről évre csökken a hazai termőterület és egyre kevesebb a megtermelt alma mennyisége. A szakember szerint az előrelépés záloga az öntözésfejlesztés és a termesztéstechnológia korszerűsítése lehet.

– Kezdődött a tavaszi fagyokkal, majd jött a heteken, hónapokon át tartó aszály és szárazság, majd amikor elérkezett a betakarítás ideje, megérkezett az eső… – értékelte agrárszemüvegen át az elmúlt időszakot Bölcskei György, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Őszköszöntő Szabolcsi Jótékonysági Almanapjának házigazdája. A Nagykálló-TÉSZ tulajdonosa szerint sok problémával küzd az ágazat, ám ettől függetlenül sem szabad csüggedni. Mint fogalmazott: mindent szabad, csak elkeseredni nem!

– Sajnos évről évre csökken a hazai termőterület és a megtermelt alma mennyisége – mondta Bölcskei György. Felidézte, ő maga több alkalommal járt már Olaszországban, Németországban és az európai almanagyhatalomnak számító Lengyelországban is. Ezekben az országokban azt látta, hogy a gazdák összefognak, ebben pedig az állam is partner illetve ösztönző erő.

– Sok múlik a promóción, a körítésen, el kell érni, hogy minden felnőtt és gyermek egyen naponta egy almát, illetve minden faluban legyen almatermelő – fogalmazott a Nagykálló-TÉSZ tulajdonosa, aki több kitörési pontot is említett a hallgatóságnak. Az egyik az öntözés, ami a termesztés fundamentuma. Mint mondta, meg kellene tudnunk tartani a Tisza vizét, mert aki rendszeresen megfordul a folyó környékén, az látja, hogy mindig „tele" van a meder.

– Ezen a területen elkezdődött egy tervezési folyamat. Ha megoldott lenne az öntözhetőség, az a termésmennyiséget és a -minőséget is javítaná – emelte ki a jótékonysági almanap házigazdája, majd átadta a szót a rendezvény ötletgazdájának, a megyei főispánnak.