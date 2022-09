Voltak, akik váltani szeretnének vagy a családjukhoz közelebbi munkahelyre vágynak, ezért voltak kíváncsiak ajánlatainkra. Szellemi és fizikai munkakörökben éppúgy keresünk szakembereket: logisztikai, pénzügyi és minőségügyi területeken, a stratégiai beszerzésben. Hirdetünk CNC gépkezelő, hegesztő, minőségellenőr, burkoló, festősori operátori pozíciónkban álláshelyeket. Fontos megemlítenem, hogy egy olyan tájékoztatófüzettel jöttünk el a börzére, amelyben a kereseti lehetőségeket is feltüntetjük, így már az elején tisztában van a munkavállaló azzal, milyen fizetésre, egyéb juttatásokra számíthat. A börze tartalmas, s az ilyen alkalmakon személyesen beszélgethetünk a szakemberekkel, megosztják velünk elképzéseiket, s szólnak arról is, ha valamilyen képzésre szeretnének járni. Cégünk azt is támogatja – osztotta meg a nap tapasztalatait lapunkkal Molnár Hédi, a Sematic nyíregyházi generalistája.

Növelhetik ismertségüket

Nagy volt a jövés-menés a Hübner standjánál is, mi is megálltunk néhány percre. Leginkább a 30-as és 40-es korosztályból érdeklődtek munka iránt. Ahogyan hallottunk, néhány munkakört hónapokba is beletelik feltölteni, nehezen találnak például minőségellenőrzésben jártas szakembert, és szerszámkészítőre is szükségük lenne. A műanyagipari cég nem tehet mást, mint belső képzéseivel orvosolja a felmerülő szakemberhiányt, a különböző munkafolyamatokra pedig egy meghatározott protokoll szerint tanítja be dolgozóit. A szerdai állásbörzét jó alkalomnak tartották a cégek közötti tapasztalatcserére is, annak ellenére, hogy az idén is a legkülönbözőbb profilú vállalkozások, képzőhelyek, szakképzési centrumok települtek ki a börzére. Az idei toborzási fórum is bebizonyította: az ilyen rendezvényeken a cégek növelhetik ismertségüket és felbukkantak új résztvevők a jól ismert nemzetközi vállalatok mellett.