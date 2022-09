Gyerekzsivajtól volt hangos péntek délelőtt Nyíregyházán a Kossuth tér, mindenfelé önfeledten szórakozó apróságokat láttak a jelenlévők. A felhőtlen jókedv nem volt véletlen, ugyanis a hétvégi Tirpák Fesztivál előtt a Mini Tirpák Fesztivál Matiné kapta a főszerepet a megyeszékhelyen. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az idén is csatlakozott a gasztronómiai rendezvényhez, és meghívták a város óvodásait egy játékos délelőttre. Látnivalóban nem volt hiány, ugyanis a centrum iskolái érdekesebbnél érdekesebb standokkal várták a kicsiket. A Sipkay Barna Technikum diákjai egy hatalmas, mintegy két méteres piramissal készültek az óvodásoknak, melynek „építőanyaga" sem a szokványos falazóelem volt: 1100 almás puffancsból épült a gúla, ami biztosította az energiát a gyerekeknek az önfeledt szórakozáshoz.

A város étele lehet

Takács Zoltán, a Sipkay Barna Technikum szakmai igazgatóhelyettese lapunknak elmondta, a süteményeket az iskola tanulói készítették el, és nagy sikert aratott a gyerekek körében. – A puffancsok egy részét dióban is megforgattuk, de nagyon ügyelünk, hogy olyan ovis ne kapjon belőle, aki nem fogyaszthat dióféléket. A Tirpák Fesztiválra egy különleges újítással készültünk, mely a jövőben akár nyíregyházi lepényként a szakácskönyvek és a város népszerű étele is lehet. Amikor megkaptuk a felkérést a fesztiválra, az volt a legfontosabb feladatunk, hogy olyan tirpák ételt készítsünk, mellyel megvendégelhetjük a városlakókat, ugyanakkor séta közben is könnyen elfogyasztható. Ilyet nem találtunk, ezért újat terveztünk, s végül a kukoricalepény lett az újdonság alapja. Sós süteményre volt szükség, melynek kelt tésztájába főzött puliszkát dolgozunk bele, a tetejére pedig toros káposztás ragu kerül füstölt szalonnával megszórva – engedett betekintést a különleges lepény elkészítésének menetébe Takács Zoltán, akitől azt is megtudtuk, a hagyományoknak megfelelően 2022 készül majd a finomságból.

A technológia legkisebb szerelmesei is megtalálták a számításukat a rendezvényen, jelen volt ugyanis a Bánki Robot Team is, akik több érdekességet is felvonultattak a standjukon.