Ősszel megváltoznak az időjárási körülmények, újra megnyitják kapuikat az iskolák, így jelentősen megnövekszik a forgalom. A változásokhoz pedig a sofőröknek is alkalmazkodniuk kell, hogy mindenki biztonságosan elérhesse az úti célját. Sajnos a statisztika nem arról tanúskodik, hogy az alkalmazkodási folyamat eddig zökkenőmentes lett volna: az idei első negyedévben megyénk ismét a második helyen végzett a közúti balesetek számában.

Az őszi átállásról fejben és négy keréken Hagymási Sándor gépjármű-szakoktatóval beszélgettünk.

Elmondta, az időjárás jelentősen megváltozott.

Fejben kezdődik

– Reggelente párás az idő, ami jól látszik a kocsik szélvédőin és tükrein. Sajnos sokszor azt látni, hogy az autósok nem takarítják le ezt a nedvességet az ablakokról. Ez és a reggeli rohanás kombinációja gyakori baleseti forrás – hangsúlyozta a szakoktató.

Hagymási Sándor azt is kiemelte, ő és más szakoktatók is azt tapasztalják, hogy egyre agresszívabbak a gépjárművezetők a térségünkben.

– A vezetők egymással szemben ingerültek, a tanulókocsikkal szemben pedig végképp, mintha elfelejtették volna, hogy valaha ők is így kezdték a közlekedést. Az őszi, majd a téli átállás márpedig először fejben kezdődik, majd az autóra is gondot kell fordítani. A pára mellett már hullanak a falevelek, amik rendkívül csúszóssá teszik az úttestet. Most még a vénasszonyok nyarát élvezzük, de nem kell sokat várni az első talaj menti fagyokra sem. Azonban nem feltétlenül kell fagynia ahhoz, hogy veszélyesebbé váljon a közlekedés. A napokban tapasztalható erős időjárásbeli kontraszt is megtréfálhatja a gépkocsivezetőket. Reggelente 4-5 fok van, leginkább vidéken és Nyíregyháza külterületein. Ez a hőmérséklet már a téli gumiabroncsok reszortja lenne, míg délután akár 20 fok is lehet. Az autó felkészítésének fontos, ám sokszor elfeledett része a pollenszűrő átvizsgálása, és ha szükséges, cseréje.

Amennyiben a szűrő szennyezett, a gépkocsi szélvédője hajlamosabb párásodásra, s így romlik a kilátás a járműből – hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor.

Forduljunk szakemberhez!

A szakoktató szerint az akkumulátor miatt is érdemes egy szakembert felkeresni.

– Hamarosan óraátállítás, jön a korai szürkület és sötétség, többet kell világítani az autók lámpájával. Emiatt érdemes szakemberrel ellenőriztetni, rendben működik-e az autó generátora, megfelelő-e a töltés, ahogy az akkumulátor állapotát is meg kell vizsgálni. És ha már villamossági szerelőnél járunk, és szóba került a pára, azt sem árt ellenőriztetni, hogy a páramentesítő berendezés a hátsó szélvédőben, illetve a külső visszapillantó tükörben működik-e. Ez a funkció már szinte alapvető felszereltsége a gépkocsiknak, mégis sokszor látni reggelente „harckocsizó” sofőröket. Ők egyetlen kis lyukon kukucskálna kifelé az autóból, de oldalra és hátra semmit sem látnak, ami a városi forgalom óriási veszélyt jelent – emelte ki a szakember, aki a négy tenyérnyi biztonságról is mesélt.

– A parkolókban rengeteg olyan autót látni, aminek már a kopásjelzőn túl koptak, és száraz aszfalton sem lennének alkalmasak a közlekedésre, nemhogy az őszi nyálkás úttesten. Érdemes kicsit előrelátóbbnak lenni: elővenni otthon a téli abroncsokat, megnézni, milyen állapotban vannak, elvinni a gumishoz egy centrírozásra, majd leegyeztetni a felszerelés időpontját. Amint bejön az első nagyobb hideg, máris tömött sorok alakulnak ki a gumisoknál, mert mindenki azonnali cserét, esetleg új abroncsot szeretne – tette hozzá Hagymási Sándor.

Keressünk alternatívákat!

Portálunkon is többször beszámoltunk már a megyeszékhely útfelújítási munkálatairól. A közlekedés biztonságát hosszú távon javítják ezek a beruházások, ám a forgalomkorlátozások és a gépjárművezetők figyelmetlensége miatt ezek környezetében is előfordulhatnak balesetek.

– A probléma ezek kapcsán is a rohanás, sokan nem indulnak el a megszokottnál 10 perccel hamarabb, aztán ingerülten ülnek a dugóban. A másik gond a tájékozatlanság, ami a jelenlegi rengeteg útfelújítás miatt hatalmas felelőtlenség. Sajnos nagyon sokan egyáltalán nem hallgatják a híreket, fogalmuk sincs, mi történik a városban. A 38-as számú főúton, a vasúti átjáró javítása alatt elképesztő manővereket láthattak az ott várakozók egyes sofőröktől, akiket nagyon meglepett, hogy ott nem lehet zökkenőmentesen haladni. A reggeli célba érkezés ugyanakkor lehetne feszültség- é problémamentes is, még a rengeteg útfelújítás ellenére is. Ehhez csupán annyi kell, hogy tájékozódjunk, keresünk alternatív útvonalakat a célállomásunkhoz, majd induljunk el időben – tanácsolt Hagymási Sándor.

MI