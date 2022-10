– A cégünk 33 éve van jelen a város életében, az osztrák anyavállalatunk a KEMÉV megszűnése után vásárolt fel bennünket. A nyáron hallottam először, hogy számítógépeink szabadulnak fel, mert új irodaházba költözhettünk, és egységes számítástechnikai eszközparkot igyekeztek kialakítani. Ezek a gépek tehát egyáltalán nem leharcoltak, tökéletesen működnek, kiváló teljesítménnyel. S ha már az osztrák főnökeink így gondolták, mi ki tudtuk a felajánlást egészíteni 24 colos monitorokkal. Már csak egy tétel hibázott, ugyanis a német karakterű billentyűzetek itthon nem alkalmazhatók. De a klub saját forrásból magyar karakterű billentyűzeteket vásárolt, és egeret is vett hozzá, így lett teljes a szett – magyarázta Deák László.

Arról persze már a nyíregyházi Rotary döntött, kik legyenek a jótékonykodás szerencsés nyertesei. A húsz számítógépből kilenc a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálathoz került, melynek intézményigazgatója, Laborczi Géza lapunknak elmondta: jobb helyre nem is kerülhettek volna.

Ledolgozni a hátrányokat

– Elsősorban az oktatásban fogjuk hasznát venni ezeknek. A Családok Átmeneti Otthonában is vannak olyan gyerekek, akik középiskolában tanulhatnak. Csakhogy az oktatásnak ebben a szegmensében ők nincsenek túlzottan otthon, ezeket a hátrányokat szeretnénk ilyen módon csökkenteni. Az otthon apartmanjaiban a családok önálló életet élhetnek, tehát úgy adjuk át nekik az eszközöket, hogy szabadon használhatják, mintha a saját otthonukban lennének. Így az ő felelősségük lesz az is, hogy vigyázzanak rájuk, hiszen azt reméljük, hogy több generációt kiszolgálhatnak majd. De ugyanígy van nevelőszülői hálózatunk, ott is ugyanígy kihelyezzük majd azokhoz a családokhoz, ahol iskoláskorú gyerekek vannak – sorolta Laborczi Géza.

Sokat köszönhetnek a helyi Rotary Clubnak, hiszen számos közös akciójuk volt már: közös főzést rendeztek az átmeneti szállón, a születésnapitorta-akció során minden szülinapos kapott egy tortát a saját ünnepnapján, s hogy a többiek is érezzék a gondoskodást, nekik csokoládét vittek. De tartott a klub fejlesztőfoglalkozást a szeretetszolgálat intézményeiben, az earlyactosok pedig cipősdoboz-akciót rendeztek karácsony közeledtével.

Tíz számítógép kerül hamarosan a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményébe is, ahol azzal a munkával érdemelték ki a figyelmességet, amit az earlyactosok végeznek.

– Minden segítségnek és adománynak nagyon örülünk, különösen az ilyen típusúaknak, hiszen a mai világban digitális eszköz nélkül már nem lehet létezni se. Egy új termet fogunk felszerelni velük, amely hátránykompenzációra és tehetséggondozásra is tökéletesen alkalmas lesz. Ráadásul magyarból és matematikából is csoportbontásban dolgozunk, a gépekkel színesíteni tudjuk az óráinkat. Van ugyan egy nagy számítástechnika-termünk, de egy pluszlehetőség akkor sem jöhetne rossz­kor, ha nem terveztük volna egy új terem berendezését. Amikor három hete Mónika megkeresett, és megkérdezte, tudnánk-e ezeket a gépeket hasznosítani, gondolkodás nélkül lecsaptunk rájuk. A jövő héten már valamennyit be tudjuk üzemelni, és október közepétől a fél csoportjainkkal, órakeretben vagy akár délutánonként is használhatjuk őket – hallhattuk Simonné Gincsai Rita tagintézmény-vezetőtől.

Baráti segítség

A fennmaradó egy számítógép egy rászoruló borbányai családhoz került, méghozzá egy új barátságnak is köszönhetően. Történt ugyanis, hogy Bugyi Eszter Dorka, a középiskolások Rotaryjának számító Interact elnöke éppen nyári munkát vállalt az Alvégesi Művelődési Házban, és ez idő alatt összebarátkozott az ott dolgozó Gulyás Tündével.

– Sokféléről beszélgettünk, egyebek mellett az online oktatásról is, és miután Eszter megtudta, hogy eszközgondjaink vannak, szeretnénk a régi gépünket jobbra cserélni, azonnal a segítségünkre sietett. A gépet a Nyíregyházi Petőfi Sándor Általános Iskolában tanuló lányom, Barbara használja majd, elsősorban akkor, ha ismét online oktatást rendelnének el, de az se probléma, ha néha játszani szeretne rajta, nem fogom megtiltani neki – mondta el lapunknak a boldog édesanya.

Borítókép: Örömteli közös fényképezkedés a számítógépekkel | Fotó: Sipeki Péter