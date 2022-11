Az év végén megnő a forgalom a telefonos lelkisegély-szolgálatoknál, mert az emberek valahol szeretnék letenni az egész évben felgyülemlett problémáikat. A telefonvonal túlsó végén a „figyelő hang” empátiával hallgatja végig a hívó aggódásait, veszteségeit, ilyenkor felerősödnek a generációs problémák a családokban, felszínre kerülnek a párkapcsolati nehézségek is. Sokan azt gondolnánk, hogy az ünnepek közeledtével a magányos idősek vágynak társaságra, ezért csörögnek egyfolytában a lelkisegély-szolgálatok telefonjai, ám az egyedül élők ugyanúgy keresik a személytelen, anonim segítőket, mint a szociális –, vagy érzelmi krízisben lévők, s a mentális betegséggel küzdők.

Országos missziós szolgálat

A Magyarországi Református Egyház egyik legrégebben, 38 éve működő missziója a telefonos lelkigondozás. A szolgálat vezetője dr. Révész Jánosné lelkész, aki a kezdetekről vállalta a missziós munkát, ott ül a telefon túlsó végén és segít az érzelmi mélypontra jutott embertársain. Hol megértő hallgatásával, hol lélekerősító tanácsaival, s Isten igéjével. A lelkész elmondta: túlnyomó többségében nem a krízishelyzetben lévők keresik fel őket, hanem azok, akiknél ez az állapot még visszafordítható.

– Nem követjük naprakészen a számokat, a statisztikákat, de azt látjuk, hogy az idén ősszel 75 százalékkal többen kerestek fel minket, mint az előző évek hasonló időszakában. Megsokasodtak a hívások. Mindaz, ami körülvesz bennünket, gyengíti az emberek lelki állapotát: a háború és a gazdasági helyzet okozta bizonytalanság, a sok-sok aggodalom – utalt a missziós lelkész arra, hogy az elmúlt néhány évben kizökkentünk a megszokott életünkből. Előbb a járvány, majd a szomszédunkban dúló háború nemcsak gazdasági, de társadalmi szinten is árt, a hétköznapi ember mentális állapotán is érezteti hatását.

– A növekvő feszültséget részben a megélhetési problémák, illetve a családi, gyermeknevelési, időbeosztási gondok okozzák. Az idősebb generációt is elsősorban az anyagi, fizikai állapotból adódó nehézségek foglalkoztatják. Változtatásra kényszerül, aki nemrég vesztette el családtagját, vagy a munkahelyét, felmerül benne a kérdés: mihez kezdjek az életemmel? Az ember a különböző életszakaszaiban más és más életfeladatokkal találkozik, amit nincs mese, meg kell oldania, nem egyforma talpraesettséggel görgetjük el az elénk guruló köveket, titkoljuk tehetetlenségünket. Ezért van, hogy kívülről teljesen kiegyensúlyozott ember is őrlődhet magában fontos dolgokon, s úgy érezheti nem kap levegőt, de a környezetében nem akarja ezt senkivel sem megbeszélni, hát felhív minket, mert megbízik bennünk. Nálunk nincs olyan, hogy jelentéktelen probléma, bármivel megkereshetnek minket – hangsúlyozta a lelkész.

Arra kérdésre, hogy miért éppen az évnek ebben a szakászában fut be hozzájuk a legtöbb hívást, a következő példát hozta: – Mindenki próbálta már télen beindítani az autót, de a kocsi nem moccant, nem gyújtott a motor. A járművel műszakilag minden rendben van, csak éppen az akkumulátor merült le. Ilyen az év vége, teljesen lemerül az ember „akkumulátora”. Mindenki a saját lelki akkumulátorát tudja feltölteni, más nem teheti meg helyettünk, foglalkozzunk vele – mondta a lelkipásztor.

Van kivel beszélni

– Az önkéntes segítő munkatársak között nyugdíjas pedagógusok, szociális munkatársak, pályájuk elején lévő pszichológusok és lelkészek egyaránt szolgálnak. Hamarosan közel 40-en leszünk, s szeretnénk a telefonon hívható idősávot is bővíteni. Hogyan, mivel bátorítjuk hívóinkat? Meghallgatjuk őket, van, akinél ennyi is elég. Szívesen beszélünk velük a problémáik okairól, erősítjük önbizalmukat, arra biztatjuk őket, hogy vegyék kezükbe saját sorsukat. Sokaknak biztonságot jelentünk, ezért is hívnak minket vissza újra és újra. Az elmúlt néhány évtizedben sok-sok történet maradt meg bennem, de van egy nagyon kedves néni, akit sikerült kizökkentenünk a magányából. Hónapokig beszélgettünk vele, s végül elment egy a református egyház által működtetett nyugdíjas klubba, ahol barátokra talált. Ma már csak azért telefonál, hogy jelezze, jól van, s jól érzi magát a klubban. Igen szerteágazó élethelyzetekkel találkozunk, esetenként valóban 30-40 percünk van arra, hogy megmentsünk valakit, amíg kiérkezik hozzá a mentő vagy a rendőrség. Krízishívás kevesebb fut be, a súlyos eseteknél szakembert is ajánlunk. S mi, hittel élő segítők hisszük, hogy Isten erőt ad a mélyponton lévő embertársainknak, és ahogyan az igében áll: „Erőt ad a megfáradtnak, s az erőtlent erőssé teszi” ( Ézsaiás 40,29).

Ingyenesen hívható

A református telefonos lelkigondozói szolgálat délután öttől éjjel egy óráig az ország egész területéről, mobil- és vezetékes telefonról egyaránt ingyenesen hívható a 06-80-296-844-es zöld számon. A szolgálat emellett elérhető a 06-1-201-0011-es vezetékes telefonszámon és Skype-on is a lelkigondozas1 névre keresve.

KO