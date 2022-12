1992. december 15., kedd

4 ember halálát okozták a verebek a tiszalöki erőműnél

A tiszalöki vízi erőmű közelében egy víkendházban négy ember lelte halálát. Kis túlzással állíthatjuk: a szörnyű tragédiát nagyrészt madarak idézték elő. November 13-án R. Nándor a hernádkaki presszóban találkozott L. Lászlóval. Elindultak megnézni egy hétvégi házat, közben felvették D. Lajos gesztelyi lakost is, majd Tiszadadán csatlakozott hozzájuk B. József és O. W. német állampolgár. Az 5 férfi igen jól érezte magát, s egyik szórakozóhelyről a másikra ment, végül S. Attila is velük tartott.

Később mindnyájan áthajóztak a csobaji oldalra, ugyanis itt van L. László hétvégi háza. Az épületben négyen a nagy, ketten pedig a kis szobában telepedtek le. Mindkét helyiségben a propán-bután gázpalackról üzemelő konvektort gyújtották be. Másnap R. Nándor és D. Lajos furcsállotta, hogy a négy ember még nem kelt fel. Amint a helyiségbe benyitottak, szúrós szagot éreztek, s látták, társaik halottak. A gázcsap elzárása után értesítették a rendőrséget.

Az esetről megkérdeztük a nyíregyházi tűzoltóság szakemberét is, aki elmondta: mivel az említett tragédiánál tűz, illetve robbanás nem történt, a tűzoltóságnak nem volt teendője. Fontos azonban tudni, hogy a propán-bután gáz a levegőnél nehezebb, ezért a helyiséget a padlószinttől fokozatosan tölti be. Ha a szobából a levegőt kiszorítja, akkor fulladás következhet be.

A Hírex propán-bután gázkészülék szervizének vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a fűtőberendezéseket gyárilag úgy konstruálják meg, hogy amennyiben a gyújtóégőjük elalszik, akkor a főcsapjuk lezár. Valószínűleg az égéstermék a helyiségből nem távozott el, s a szén-monoxid az ott alvók vérében lekötötte a hemoglobinokat, amelynek következtében megfulladtak.

- Mit derített ki a vizsgálat? - kérdeztük Pásztor Istvántól, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjétől. - A Prímagáz Rt. szakemberei megállapították, hogy PB-gázpalack a víkendház alatt, a földszinten kialakított tárolóban volt elhelyezve. A készülékekhez a gáz gumitömlőn át áramlott. A bal oldali szobánál nem volt gond. A jobb oldali szobában lévő készüléket - amely körül erős kormozódást láttak - működőképesnek találták. Azonban a begyújtása után a helyiségben azonnal szúrós szagot éreztek. Az égésterméket elvezető 76 milliméteres füstcső nem melegedett fel. Feltételezhető, hogy a földgázüzemről pébégázra nem állították át.

- A kezelőcsap elzárása után a füstcsövet leszerelték s megállapították: annak végén és a könyökfüstcsőben madárfészek volt. A készülék fűtődobjában is nagymértékű koromlerakódást tapasztaltak. A madárfészek miatt a füst csak a helyiségbe áramolhatott. A 15 köbméteres szobában a készülék 20-30 perces működés után - az oxigénhiány és a felgyülemlett szén-dioxid és szén-monoxid miatt - kialudt. A férfiak tehát először elvesztették az eszméletüket, azután pedig megfulladtak.

Felmerül a kérdés: a madarak miként fészkelhettek a csőbe? - A víkendház falán szabálytalanul átvezetett füstcső nem volt madárhálóval lefedve, s így a verebek a csőbe fészkelhettek - magyarázta Bicsár György, a Prímagáz nyíregyházi töltőüzemének vezetője. - A másik szobánál nem volt ilyen gond, s az ott alvó két embernek ezért nem esett baja. Megemlítendő az is, hogy a szóban forgó hétvégi háznál a füstöt teljesen szabálytalanul vezették el, ugyanis a csövet a kéménybe kellett volna csatlakoztatni.